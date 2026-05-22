/Vijayawada: అమ్మాయి కోసం నడిరోడ్డు మీద థార్ వాహనాలతో ఫైటింగ్.. విజయవాడలో హైడ్రామా.. వీడియో..

Two Youth clash for young girl with thar jeep on road in Vijayawada: చాలా మంది ఇటీవల ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది మాత్రం యువతీ, యువకులు చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. పవిత్రమైన ప్రేమను అడ్డుపెట్టుకుని తమ కామవాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది అవసరాలు ఉన్నంత వరకు ప్రేమిస్తున్నట్లు నటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అసలు రంగు బైటపెడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరితో ప్రేమయణాలు సాగిస్తున్నారు. ఇది కాస్త బైటపడితే ఆ తర్వాత గొడవలు పడి కొట్టుకుని, చంపుకొవడానికి సైతం వెనుకాడటంలేదు.
విజయవాడలో యువతి కోసం నడి రోడ్డుపై ప్రాణ స్నేహితులు హల్చల్
సుమారు 100 మీటర్లు కార్లతో గుద్దుకుంటూ భీభత్సం సృష్టించిన ఓమ్, రోహిత్
గొడవ జరిగినప్పుడు ఒక కారులో యువతి, మరో కారులో కొందరు యువకులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేలోపే పరారైన రోహిత్
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 22, 2026
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 22, 2026
ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడలోని హైటెన్షన్ రోడ్డులో రాత్రి పూట ఇద్దరు యువకులు థార్ వాహనాల్లో వచ్చి నడి రోడ్డు మీద నానా హంగామా చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. విజయవాడ తాడిగడప ప్రాంతానికి చెందిన లింగమనేని రోహిత్.. విజయవాడ భారతీ నగర్కు చెందిన బొల్లా ఓమ్ చిన్నతనం మంచి స్నేహితులు. ఓమ్ తండ్రితో కలిసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చూసుకుంటున్నారు.
వీరిద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా ఒక యువతి విషయంలో వివాదం మొదలైంది. ఇద్దరు దీనిపై తరచుగా గొడవలు పడేవారు. ఇది కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. నిన్న రాత్రి ఓమ్.. రోహిత్కు ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావని అడిగాడు. ఆతర్వాత తన థార్ తో విజయవాడలోని పటమట ఆర్ఆర్ గార్డెన్ హైటెన్షన్ రోడ్డుకు చేరుకున్నాడు. అప్పటికే థార్ లో రోహిత్ కూడా రెడీగా ఉన్నాడు. ఇద్దరు కూడా థార్ వహనాలతో పరస్పరం ఢీకొట్టుకుని నానాహంగామా చేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో హైటెన్షన్ నెలకొంది.
స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకొవడంతో రోహిత్ తన జీప్ ను వదిలేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. అక్కడున్న ఒక వాహనంలో యువతి ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
