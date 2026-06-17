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Varikapudisela Project: పల్నాడు రైతాంగానికి శుభవార్త..వరికపుడిశెల ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్..రెండేళ్లలో ఇచ్చిన హామీ అమలు!

Varikapudisela Project Latest News: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం పల్నాడు జిల్లా రైతులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఎప్పటి నుంచో అమలుకు ఎదురుచూస్తున్న వరికపుడిశెల ప్రాజెక్టు పనులకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా భూసేకరణ కోసం రూ.63.14 కోట్ల నిధులను ముంజూరు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:45 PM IST
Varikapudisela Project: పల్నాడు రైతాంగానికి శుభవార్త..వరికపుడిశెల ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్..రెండేళ్లలో ఇచ్చిన హామీ అమలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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పల్నాడు రైతాంగానికి శుభవార్త..రెండేళ్లలో వరికపుడిశెల ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్..
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