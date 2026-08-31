/Veligonda Project: ఎట్టకేలకు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం.. 30 ఏళ్ల నాటి కల సాకారం.. సీఎం చంద్రబాబు భావోద్వేగం!

Veligonda Project Inauguration: వెనుకబడిన ప్రాంతాల దాహార్తిని, సాగునీటి కొరతను తీర్చేందుకు ఉద్దేశించిన పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలిదశ ఎట్టకేలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభంతో ఉమ్మడి ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల ప్రజల సుమారు 30 ఏళ్ల నిరీక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం తెరదించింది.
శ్రీశైలం మల్లన్న పాదాల చెంత నుంచి నల్లమల కొండలను చీల్చుకుంటూ రెండు జంట సొరంగాల ద్వారా వచ్చిన కృష్ణా జలాలు గంటవానిపల్లె ఆక్విడెక్టును దాటుకుని నల్లమల సాగర్ కాలువల్లోకి పరుగులు తీశాయి. ఈ తొలిదశ పూర్తితో 1.19 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 4 లక్షల మందికి తాగునీరు అందనుంది.
కృష్ణమ్మకు సాష్టాంగ ప్రణామం..
దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లె సమీపంలోని ఫీడర్ కెనాల్ వద్దకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రికి స్థానిక గిరిజన మహిళలు తమ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సీఎం స్వయంగా నీటిలోకి దిగి కృష్ణమ్మకు పసుపు, కుంకుమ, చీర సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కాలువల్లోకి పరవళ్లు తొక్కిన నీటిపై మహిళలు పుష్పాలు చల్లి స్వాగతించారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై, కెనాల్ ఒడ్డున కృష్ణమ్మకు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అక్కడి పవిత్ర జలాలను మంత్రులు, అధికారులపై సీఎం చల్లగా, వేద పండితులు ఆయనకు శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి చిత్రపటాన్ని బహూకరించారు.
పండుగ వాతావరణం..
తమ ప్రాంతానికి కృష్ణా జలాలు రావడంతో మార్కాపురం రైతులు, ప్రజలు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. సీఎం సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడంతో సభా ప్రాంగణంలో రైతులు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున హర్షధ్వానాలు చేశారు. అనంతరం సీఎం వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని (పైలాన్) ఆవిష్కరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడుతో పాటు మంత్రులు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, గొట్టిపాటి రవికుమార్, డీబీవీ స్వామి, కందుల దుర్గేష్, పార్థసారథి, అనగాని సత్యప్రసాద్, ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనాలు
ఈ తొలిదశ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో ప్రాంతీయ కరవు నివారణకు మార్గం సుగమమైంది. ప్రాజెక్టు ద్వారా 1.19 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, సుమారు 4 లక్షల మంది ప్రజలకు శాశ్వత తాగునీటి సదుపాయం లభించనుంది.
సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం..
మార్కాపురం జిల్లాలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు మొదటి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జాతికి అంకితం చేసిన సందర్భంగా ప్రసంగించారు. సరిగ్గా 30 సంవత్సరాల క్రితం 1996 మార్చి 5న ముఖ్యమంత్రిగా తానే ఈ ప్రాజెక్టుకు భూమిపూజ చేశానని, 30 ఏళ్ల తర్వాత 2026 ఆగస్టు 31న మొదటి దశను ప్రారంభించడం తన జీవితంలో అత్యంత భావోద్వేగ సందర్భమని, అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. కొండలను తొలిచి భగీరథ ప్రయత్నంతో కృష్ణా జలాలను ఈ కరువు నేలకు తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు.
అలాగే వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ఈ ప్రాంతంలో దశాబ్దాలుగా కరువుతో పోరాడిన రైతులకు, ఫ్లోరైడ్ బాధలు అనుభవించిన కుటుంబాలకు శాశ్వత విముక్తి కలుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. శ్రీశైలం నుంచి మార్కాపురం నేలకు కృష్ణా జలాలను తరలించి నల్లమల సాగర్లో జలసిరులు నింపామని, ఇకపై ఇక్కడ సంపద సృష్టిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం తమ భూములు, ఇళ్లు, ఊళ్లను త్యాగం చేసిన 11 గ్రామాల ప్రజలకు, రైతులకు పాదాభివందనం చేస్తూ, వారి త్యాగమే లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోందని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు సాకారానికి శ్రమించిన మంత్రి రామానాయుడుతో పాటు ఇంజినీర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, కార్మికులకు సీఎం అభినందనలు తెలియజేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook