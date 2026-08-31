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Veligonda Project: ఎట్టకేలకు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం.. 30 ఏళ్ల నాటి కల సాకారం.. సీఎం చంద్రబాబు భావోద్వేగం!

Veligonda Project Inauguration: ఉమ్మడి ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల ప్రజల మూడు దశాబ్దాల చిరకాల వాంఛ అయిన పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు మొదటి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లె వద్ద నల్లమల సొరంగాల నుంచి పరవళ్లు తొక్కుతూ వచ్చిన కృష్ణా జలాలకు ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పసుపు, కుంకుమ, చీర సమర్పించి జలహారతి ఇచ్చారు. కృష్ణమ్మకు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:30 PM IST
Veligonda Project: ఎట్టకేలకు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం.. 30 ఏళ్ల నాటి కల సాకారం.. సీఎం చంద్రబాబు భావోద్వేగం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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