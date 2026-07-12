/Vijayawada Fire Accident: విజయవాడ భారీ అగ్నిప్రమాదం..ఏడు బస్సులు పూర్తిగా దగ్ధం..రూ.కోట్ల ఆస్తి బూడిద!

Vijayawada Bus Fire Accident: విజయవాడలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన ఆటోనగర్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఒక మెకానిక్ షెడ్డులో రిపేర్ కోసం నిలిపి ఉంచిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు పక్కపక్కనే ఉన్న ఇతర వాహనాలకు వ్యాపించడంతో, మొత్తం ఏడు లగ్జరీ బస్సులు పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి.
ప్రమాదం ఎలా జరిగిదంటే?
సాధారణంగా వీకెండ్ కావడంతో ఆదివారం రాత్రి హైదరాబాద్, ఇతర సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులను చిన్న చిన్న మరమ్మతుల కోసం ఆటోనగర్లోని షెడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. ఒక బస్సుకు మెకానిక్ పని చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా అందులోంచి మంటలు చెలరేగాయి. చూస్తుండగానే ఆ మంటలు ఉధృతంగా మారి, పక్కనే పార్క్ చేసి ఉన్న మిగతా ఆరు బస్సులను కూడా దహించివేశాయి.
ఎగసిపడిన దట్టమైన పొగలు..
ప్రమాద స్థలం నుండి దట్టమైన నల్లటి పొగలు, పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా కాసేపు ఉత్కంఠ నెలకొంది. చుట్టుపక్కల వందలాది ఇతర వాహనాలు కూడా నిలిపి ఉంచడంతో, మంటలు వాటికి కూడా వ్యాపిస్తాయేమోనని స్థానికులు, గ్యారేజ్ కార్మికులు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు.
రంగంలోకి మూడు ఫైర్ ఇంజన్లు
స్థానికులు తక్షణమే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మూడు ఫైర్ ఇంజన్లు హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఫైర్ఫైటర్లు తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చే సమయానికే ఏడు బస్సులు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైపోయాయి.
తప్పిన ప్రాణనష్టం..
ఈ ఘోర ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించినప్పటికీ, ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం చోటుచేసుకోలేదు. మరమ్మతులు చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు అంటుకున్నాయా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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