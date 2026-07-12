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Vijayawada Fire Accident: విజయవాడ భారీ అగ్నిప్రమాదం..ఏడు బస్సులు పూర్తిగా దగ్ధం..రూ.కోట్ల ఆస్తి బూడిద!

Vijayawada Bus Fire Accident: విజయవాడ నగర కేంద్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆటో నగర్‌లో ఏర్పడిన ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో దాదాపుగా 7 ప్రైవేట్ బస్సులు దగ్ధమైనట్లు సమాచారం అందుతోంది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎంతమేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లిందో తెలియాల్సి ఉంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:11 PM IST
Vijayawada Fire Accident: విజయవాడ భారీ అగ్నిప్రమాదం..ఏడు బస్సులు పూర్తిగా దగ్ధం..రూ.కోట్ల ఆస్తి బూడిద!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vijayawada Fire Accident: విజయవాడ భారీ అగ్నిప్రమాదం..ఏడు బస్సులు పూర్తిగా దగ్ధం..రూ.కోట్ల ఆస్తి బూడిద!
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