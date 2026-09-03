/Vijayawada Kanakadurga Temple: ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల షెడ్యూల్ విడుదల.. ఈసారి మూలా నక్షత్రం ఎప్పుడంటే..?..

Vijayawada indrakeeladri devi Dasara 2026 schedule: ప్రతి ఏడాలాగే ఈసారి కూడా ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ తల్లి ఆలయం శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సిద్దమౌతుంది. ఈ ఉత్సవాలు ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి దశమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. విజయవాడలో కొలువైన దుర్గమ్మ తల్లిని దర్శించుకునేందకు దేశ వ్యాప్తంగా భక్తులు తరలి వస్తారు. అయితే దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల షెడ్యూల్ ను ఆలయ కమిటీ విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 11వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 20వ తేదీ వరకు దసరా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు వేడుకగా జరగనున్నాయి. దుర్గమ్మ తల్లి రోజుకో అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.
ఈ దసరా శరన్నవరాత్రుల అలంకారాల విషయానికి వస్తే.. అక్టోబర్ 11వ తేదీన ఉత్సవాల మొదటి రోజు దుర్గమ్మ తల్లి శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 12న శ్రీ గాయత్రీదేవిగా, 13న శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవిగా, 14న శ్రీ మహాచండీదేవిగా, 15వ తేదీన శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీదేవి అలంకారాలలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అయితే.. ఈసారి మూలా నక్షత్రం రోజున అంటే అక్టోబర్ 16న వచ్చింది. ఈ రోజున చాలా మంది తమ పిల్లలకు శ్రీకారం చేయించుకుంటారు. అక్టోబర్ 17న శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిగా, 18న శ్రీ దుర్గాదేవిగా, 19న శ్రీ మహిషాసురమర్థినిగా ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు.
ఇక చివరి రోజు అక్టోబర్ 20వ తేదీన శ్రీ రాజరాజేశ్వరిదేవి అవతారంతో అమ్మవారు దర్శనం ఇవ్వడంతో దేవీ దసరా శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. ఇదే రోజున సాయంత్రం కృష్ణా నదిలో అత్యంత వేడుకగా, కనులపండువగా సాగే హంస వాహనంపై దుర్గమ్మ తెప్పోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.ఈ మేరకు దుర్గమ్మ గుడి ఆలయ అధికారులు షెడ్యూల్ ను విడుదల చేశారు.
దసరా ఉత్సవాల ఏర్పట్లపై కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు..
దసరా ఉత్సవల సందర్బంగా 54 ఎజెండాలు అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. మొత్తంగా ఈ సారి 25 కోట్ల రూపాయలతో దసరా ఉత్సవలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 2025 సంవత్సరంలో 20 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మ వారిని దర్శించుకున్నారని తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం 25 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మ వారిని దర్శించుకుంటారని సిబ్బంది అంచనా వేస్తున్నారు. కొత్తగా నిర్మించిన లడ్డు భవనం లో లడ్డు తయారీ జరుగుతుందన్నారు.
ఈ సంవత్సరం వాటర్ బొటిళ్లను వినియోగించడంపై నిషేధం కఠినంగా అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముఖ్యంగా.. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా యంత్రాంగం పోలీస్ కమిషనర్, కలెక్టర్ ఆలయ అధికారులు సమన్వయంతో దసరా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తామని ఆలయ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.