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Vijayawada Kanakadurga Temple: ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల షెడ్యూల్ విడుదల.. ఈసారి మూలా నక్షత్రం ఎప్పుడంటే..?..

Indrakeeladri dasara schedule: ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 11వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 20వ తేదీ వరకు దసరా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఘనంగా  నిర్వహించడానికి ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయ అధికారులు, ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఆలయ ఈవో మరియు వైదిక కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:54 PM IST
Vijayawada Kanakadurga Temple: ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల షెడ్యూల్ విడుదల.. ఈసారి మూలా నక్షత్రం ఎప్పుడంటే..?..
Image Credit: vijayawadanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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