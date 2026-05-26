/Indrakeeladri Ghat Road: దుర్గమ్మ భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డు మూసివేత.. ఎందుకంటే?

Indrakeeladri Ghat Road Closed For Repair Works: దుర్గమ్మ భక్తులకు ముఖ్య గమనిక. ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డును నేటి నుంచి మూసివేయనున్నారు. మరమ్మతుల కారణంగా ఘాట్ రోడ్డు మూసివేస్తున్నట్లు ఆలయ కార్యనిర్వాహణాధికారి తెలిపారు. భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు మే 26 నుంచి జూన్ 12 వరకు ఘాట్ రోడ్డు మూసి ఉంచుతామన్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమకు సహకరించాలని కోరారు. కనకదుర్గ నగర వైపున్న లిఫ్ట్ మార్గంలో అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని భక్తులకు ఆలయ అధికారులు సూచించారు.
మే 26 నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయానికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు, భవనాల (ఆర్&బి) శాఖ పర్యవేక్షణలో భారీ మరమ్మత్తుల పనులు జరగనున్నాయని ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ తెలిపారు. ఆర్ అండ్ బి శాఖ జారీ చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఆలయ ఘాట్ రోడ్డుపై మరమ్మత్తు, నిర్వహణ పనులు మే 26 నుంచి జూన్ 12 వరకు దశల వారీగా చేపట్టనున్నారు. మరమ్మత్తులు జరిగే సమయంలో ఘాట్ రోడ్డు మూసివేయబడుతుంది.
దుర్గమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి.. సురక్షితమైన ప్రయాణ పరిస్థితులను కల్పించడానికి ఈ పనులు చేపడుతున్నామని కార్యనిర్వాహక అధికారి తెలిపారు. కొండ రహదారిపై సమగ్ర మరమ్మత్తు పనులను సులభతరం చేయడానికి ఈ మూసివేత అవసరమని ఆయన వెల్లడించారు.
తాత్కాలిక మూసివేత దృష్ట్యా ఆలయానికి భక్తుల రాకపోకలు నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూసేందుకు.. శ్రీ కనక దుర్గా నగర్ మార్గం ద్వారా భక్తుల రాకపోకల కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరమ్మతులు జరుగుతున్నంత కాలం అధికారులకు సహకరించాలని.. దేవస్థానం పరిపాలన ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించుకోవాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
