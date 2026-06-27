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Undavalli YCP Leaders: పేర్ని నాని, అంబటి రాంబాబులపై కోడిగుడ్లతో దాడి..వైసీపీ నేతలపై అమరావతి రైతుల ఆగ్రహం!

YCP Leaders Visit Undavalli: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నేతలు అమరావతి పర్యటన తీవ్ర రసభాసకు దారితీసింది. ఉండవల్లి సెంటర్ వద్ద చేరుకున్న వైసీపీ నేతలపై అమరవాతి రైతులు, కూటమి ప్రభుత్వ సానుభూతిపరులు పెద్ద ఎత్తున అడ్డుకున్నారు. ఈ గందరగోళంలో కొందరు వైసీపీ నాయకులపై కోడిగుడ్లను విసిరారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 27, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:07 PM IST
Undavalli YCP Leaders: పేర్ని నాని, అంబటి రాంబాబులపై కోడిగుడ్లతో దాడి..వైసీపీ నేతలపై అమరావతి రైతుల ఆగ్రహం!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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పేర్ని నాని, అంబటి రాంబాబులపై కోడిగుడ్లతో దాడి..వైసీపీ నేతలపై అమరావతి రైతుల ఆగ్రహం!
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