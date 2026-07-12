Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /Nagarjuna Yadav Arrest: సీఎం రేవంత్‌పై లైవ్ డిబెట్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు..వైసీపీ నేతను అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు!

Nagarjuna Yadav Arrest: సీఎం రేవంత్‌పై లైవ్ డిబెట్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు..వైసీపీ నేతను అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు!

YCP Nagarjuna Yadav Arrest: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్‌ను తెలంగాణ పోలీసుల అరెస్టు చేశారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో ఏపీలోని నల్లపాడు వచ్చిన అధికారులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారమిచ్చి నాగార్జున యాదవ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని డెలివరీ బాయ్ అంటూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడిన నేపథ్యంలో అతనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కేసులు నమోదయ్యాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:26 PM IST
Nagarjuna Yadav Arrest: సీఎం రేవంత్‌పై లైవ్ డిబెట్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు..వైసీపీ నేతను అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nagarjuna Yadav Arrest: సీఎం రేవంత్‌పై లైవ్ డిబెట్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు..వైసీపీ నేతను అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు!
Nagarjuna Yadav Arrest6 min ago
2
Gold Rate Today1 hr ago
3
telangana tet1 hr ago
4
GO 317 teachers issue Telangana2 hrs ago
5
pawan kalyan3 hrs ago