YCP Nagarjuna Yadav Arrest: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కారణంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ అరెస్టు అయ్యాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా నల్లపాడు సమీపంలోని ఆయన నివాసంలో తెలంగాణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇటీవలే ఓ టీవీ ఛానల్లో వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి అయిన నాగార్జున యాదవ్.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తెలంగాణ సీఎం ఓ డెలివరీ బాయ్ అని.. ఎమ్మెల్యేకు కూడా పనికిరాని వాడ్ని డెలివరీ బాయ్తో పోలిస్తే జొమాటో డెలివరీ బాయ్కు అవమానం అని సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నోటీసులు లేకుండానే అరెస్ట్?
వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపింది. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండానే పోలీసులు ఆయనను నివాసం నుండి తీసుకువెళ్లారని అతని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. తాము తెలంగాణ పోలీసులమంటూ కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపిన సిబ్బంది.. ఈ అరెస్టుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని స్థానిక నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు అందిస్తామని చెప్పారు. అయితే ముందస్తు సమాచారం లేకపోవడంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వివాదానికి కారణమైన 'లైవ్ డిబేట్'..
ఇటీవల ఒక ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్ నిర్వహించిన లైవ్ డిబేట్లో వైసీపీ పార్టీకి చెందిన అధికార ప్రతినిధి బాధ్యతలను వహిస్తున్న నాగార్జున యాదవ్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యక్తిగత దూషణలే ఈ అరెస్టుకు దారితీశాయి. డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. "సీఎం పదవిలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డిని అత్యంత చులకనగా చేస్తూ.. ఒక 'జొమాటో, స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్'తో పోల్చాడు. రేవంత్ రెడ్డికి ఒక ప్రభుత్వ జీవో(GO) చదవడం కూడా రాదని, కనీసం ఎమ్మెల్యేగా గెలవడానికి కూడా ఆయన పనికిరాడంటూ ఏకవచనంతో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
న్యూస్ ప్రజెంటర్ వారించినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గని నాగార్జున యాదవ్.. తాను రేవంత్ను డెలివరీ బాయ్స్తో పోల్చడం ద్వారా ఆ డెలివరీ బాయ్స్ను అవమానించినట్లయిందంటూ వ్యంగ్యంగా వారికి క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పాటు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని తెప్పించాయి. దాంతో తెలంగాణలో ఆయనపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
నెట్టింట భిన్నమైన చర్చ..
వైసీపీ నేత అరెస్టుపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని లైవ్ డిబేట్లలో ఇంత దారుణంగా కించపరచడం తగదని కొందరు అంటుంటే.. గతంలో వైఎస్ జగన్పై జరిగిన విమర్శలను, గతంలో కేసీఆర్పై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన పాత వ్యాఖ్యలను మరికొందరు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఏదేమైనా, ఇటీవల కాలంలో నేతల మధ్య రాజకీయ విమర్శలు దాటి వ్యక్తిగత దూషణలు హద్దులు మీరుతున్నాయని, వాక్ స్వాతంత్య్రం పేరుతో సీఎం స్థానంలో ఉన్నవారిపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికే ముప్పని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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