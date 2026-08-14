YS Jagan Kurnool Jail Visit: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కర్నూలు పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా జైలులో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పార్టీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని పరామర్శించేందుకు ఆయన ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం నుంచి భారీ ప్రదర్శనగా పంచలింగాలలోని జిల్లా జైలుకు చేరుకున్నారు. ఈ ములాఖత్ అనంతరం జైలు అధికారుల తీరుపై జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైరల్ అయ్యాయి.
జగన్ చేసిన ఆరోపణలు
జైలులో తనను అవమానించేలా అధికారులు వ్యవహరించారని జగన్ ఆరోపించారు. సాధారణంగా ములాఖత్కు వచ్చేవారిని లోపల కూర్చోబెట్టి ఫొటో తీస్తారని, కానీ తన విషయంలో మాత్రం నిబంధనలు మార్చారని తెలిపారు. తనను గ్రిల్ వెలుపల నిలబెట్టి ఫొటో తీశారని చెప్పారు. దీనిపై సిబ్బందిని ప్రశ్నించగా.. అందరినీ కూర్చోబెడతామని, కానీ మీరు కాబట్టి నిలబెట్టి ఈ విధంగా చేయాలని తమకు పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయని సమాధానం ఇచ్చినట్లు ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో దుమారం రేపాయి.
జైలు సూపరింటెండెంట్ వివరణ
జగన్ చేసిన ఆరోపణలపై కర్నూలు జిల్లా జైలు సూపరింటెండెంట్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టతనిచ్చారు. జైలు నిబంధనల ప్రకారమే అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని, మాజీ సీఎం హోదాకు గానీ, ఆయన గౌరవానికి గానీ ఎక్కడా భంగం కలిగించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ములాఖత్కు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరి ఫొటో తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని తెలిపారు.
'ఇ-ప్రిజన్స్' సాఫ్ట్వేర్ నిబంధనల ప్రకారం.. ఎంతమంది ముద్దాయిలను కలవాలనుకుంటే అన్నిసార్లు తప్పనిసరిగా ఫొటో తీయాలని ఆయన వివరించారు. ఈ నిబంధన మేరకే జగన్ ఫొటోను రెండుసార్లు తీశామని వెల్లడించారు. జైలులో ఉన్న ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో పాటు ఆయన తమ్ముడు శ్రీరాములను కలిసేందుకు జగన్ వచ్చారని, ఆ సమయంలో ఏ అధికారికీ, సిబ్బంది అమర్యాదగా ప్రవర్తించలేదని వేణుగోపాల్ రెడ్డి తేల్చిచెప్పారు. పూర్తి నిబంధనల ప్రకారమే ములాఖత్ నిర్వహించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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