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YS Jagan On Amaravati: "అమరావతి పేరిట రైతులపై ప్రభుత్వ రాక్షసకాండ" కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం!

YS Jagan On Amaravati Farmers: అమరావతిలో రాజధాని పేరిట కూటమి ప్రభుత్వం బలవంతపు చర్యలకు పాల్పడుతుందని ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఎన్నో రైతుల కుటుంబాలకు జీవనాధారమైన పొలలను లాక్కుంటూనే.. వారి అభ్యంతరాలను వినకుండా పోలీసు బలగాలతో అడ్డగించడం అన్యాయమని అన్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:36 PM IST
YS Jagan On Amaravati: "అమరావతి పేరిట రైతులపై ప్రభుత్వ రాక్షసకాండ" కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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