YS Jagan On Amaravati: "అమరావతి పేరిట రైతులపై ప్రభుత్వ రాక్షసకాండ" కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం!

YS Jagan On Amaravati Farmers: అమరావతి రాజధాని పేరుతో ఉండవల్లిలో రైతులపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సాగిస్తున్నారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలాంటి బలవంతపు చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు జగన్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. తమ కుటుంబాలకు జీవనాధారమైన భూములను ఇచ్చేది లేదని రైతులు మొత్తుకుంటున్నా.. వారి అభ్యంతరాలను కనీసం వినకుండా పోలీసు బలగాలతో పంటలను ధ్వంసం చేయడం అత్యంత దుర్మార్గమని వైసీపీ ఆ ప్రకటనలో ఆరోపించారు.
పోలీసుల మోహరింపు!
సాగులో ఉన్న పంటల్లోకి బుల్డోజర్లతో దూసుకెళ్లి, రైతులను పొలాల నుంచి బలవంతంగా ఈడ్చిపారేస్తూ భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం చంద్రబాబు ప్రభుత్వ నిరంకుశత్వానికి పరాకాష్ట అంటూ వైఎస్ జగన్ తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
బాధితులంతా సన్న, చిన్నకారు రైతులేనని.. ఆ కొద్దిపాటి భూమినే నమ్ముకుని, పంటలు పండిస్తూ కుటుంబాలను పోషించుకునే పేద రైతుల గొంతు నొక్కడం దారుణమని ప్రతిపక్ష నేత జగన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. "రైతులు పెట్టిన పెట్టుబడి ఏమవ్వాలి? ధ్వంసమైన పంటలకు ఎవరు సమాధానం చెబుతారు? రైతుల జీవనాధారాన్ని నాశనం చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఎవరిచ్చారు?" అని ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు.
తెరవెనుక ఎవరి ప్రయోజనాలు?
రాజధాని పేరిట గతంలోనే వేల ఎకరాలు సేకరించిన ప్రభుత్వం, మొదట భూములిచ్చిన రైతులకే ఇప్పటివరకు న్యాయం చేయలేకపోయిందని వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటిది ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్తగా భూముల కోసం రైతులను వేధించడం వెనుక ఉన్న మర్మమేంటని ఆ పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.
రైతుల అంగీకారం లేకుండా భూములపై ప్లాన్లు గీయడం.. అలాగే వివరాలు చెప్పకుండానే కాగితాల మీద 'అవార్డులు' ప్రకటించుకున్నామని ఏకపక్షంగా స్వాధీనం చేసుకోవడం ముమ్మాటికీ అన్యాయమని అన్నారు.
విజయవాడకు కూతవేటు దూరంలో, జాతీయ రహదారికి సమీపంలో ఉండి.. మార్కెట్లో కోట్ల రూపాయల విలువ పలికే భూములకు ప్రభుత్వమే అరకొర ధరలు నిర్ణయించి లాక్కోవడం వెనుక అసలు లబ్ధిదారులు ఎవరు? రైతుల భూములను భవిష్యత్తులో చంద్రబాబు ఎవరికి కట్టబెట్టాలనుకుంటున్నారు? అని వైసీపీ అధినేత ఘాటుగా ప్రశ్నించారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన డిమాండ్లు..
రైతులను రోడ్డున పడేసే ఇలాంటి చర్యలను ఎంతమాత్రం సహించేది లేదని స్పష్టం చేస్తూ ప్రభుత్వం ముందు పలు డిమాండ్లను ఉంచింది.
> ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉండవల్లిలో జరుగుతున్న బలవంతపు భూసేకరణను తక్షణమే నిలిపివేయాలి.
> ధ్వంసం చేసిన పంటలకు రైతులకు తక్షణమే పూర్తిస్థాయి నష్టపరిహారం చెల్లించాలి.
> రైతులు స్వచ్ఛందంగా ఇస్తేనే భూములు తీసుకోవాలి తప్ప, వారి సమ్మతి లేకుండా ఒక్క సెంటు భూమిని కూడా లాక్కోకూడదు.
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