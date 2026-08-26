YS Jagan Press Meet Today: గత కొన్ని రోజులుగా డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ అంశాలపై వాస్తవాలను ప్రజల ముందుంచినప్పటికీ, ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదని వైయస్సార్సీపీ అధినాయకులు వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తాజాగా రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు, బీసీల సంక్షేమంపై మాట్లాడిన ఆయన మరికొన్ని అంశాలను లేవనెత్తారు.
రాష్ట్రంలో తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సగటున -52 శాతం వర్షపాతం లోటు ఉందని.. కోస్తాంధ్రలో -47 శాతం, రాయలసీమలో -52 శాతం చొప్పున లోటు నమోదైందని వైఎస్ జగన్ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని 688 మండలాల్లో 625 మండలాల్లో (91 శాతం) లోటు వర్షపాతం ఉందని.. 28 జిల్లాలకు గాను 25 జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొందని అన్నారు.
ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద నీటి విడుదల అంటూ ప్రభుత్వం పబ్లిసిటీ స్టంట్లు చేసిందని, వాటిని నమ్మి రైతులు అప్పులు చేసి విత్తనాలు వేస్తే నార్లు ఎండిపోయి ఎకరాకు రూ.15 వేల వరకు నష్టపోయారని వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు.
రైతులను ఆదుకోవడంలో విఫలం..
వైయస్సార్సీపీ హయాంలో పూర్తిగా ప్రభుత్వమే ప్రీమియం చెల్లించి రూ.7,802 కోట్ల ఉచిత బీమాను అందించామని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దానిని రద్దు చేసి రైతులపై భారం మోపిందని వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. ఇ-క్రాప్, రైతు భరోసా కేంద్రాలు, అగ్రిల్యాబ్స్తో పాటు సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేశారని మండిపడ్డారు. జూన్, జులై నెలల్లోనే వర్షపాతం లోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి కరువు నివారణ చర్యలు గానీ, ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాల పంపిణీ గానీ చేపట్టలేదని విమర్శించారు.
బీసీల సంక్షేమం
వైయస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల్లో బీసీలకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగిందని జగన్ తన మాటగా చెప్పుకున్నారు. తన కేబినెట్లో 40 శాతం (11 మంది) మంత్రి పదవులు బీసీలకే కేటాయించడమే కాకుండా ఇద్దరికి డిప్యూటీ సీఎం పదవులు ఇవ్వడం జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు. రాజ్యసభ, లోక్సభ, ఎమ్మెల్సీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు పెద్దపీట వేయడం జరిగిందని జగన్ మీడియాతో అన్నారు.
అదే విధంగా 139 బీసీ కులాలకు ప్రత్యేకంగా 56 కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేసి, నామినేటెడ్ పదవులు, కాంట్రాక్టులలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించామని తెలిపారు. చట్టసభల్లో బీసీలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్లు కోరుతూ పార్లమెంట్లో ప్రైవేట్ బిల్లు కూడా పెట్టించామన్నారు.
ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం బీసీల రాజకీయ ఎదుగుదలను ఓర్చుకోలేక వారిపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని జగన్ ఆరోపించారు. యాక్సిడెంట్ కేసులో సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్.. అలాగే వైసీపీ సమన్వయకర్త చింతాడ రవికుమార్ మహిళా ఎస్సైను వేధించిన కేసు.. మహిళలను వేధించిన కేసులో ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్టు.. అక్రమ మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరు నాగేశ్వరరావు వంటి వారిని అరెస్టు చేయగా.. బీసీ నేతలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని తమ పార్టీ నేతలను వైఎస్ జగన్ వెనకేసుకొస్తున్నారు.
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