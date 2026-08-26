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YS Jagan Press Meet: కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ మరోసారి ఫైర్..రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులపై కీలక ప్రెస్‌మీట్!

YS Jagan Press Meet Today: వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మరోసారి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ వంటి వాటితో పాటు మరికొన్ని అంశాలను లేవనెత్తి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:52 PM IST
YS Jagan Press Meet: కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ మరోసారి ఫైర్..రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులపై కీలక ప్రెస్‌మీట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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YS Jagan Press Meet: కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్ మరోసారి ఫైర్..రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితులపై కీలక ప్రెస్‌మీట్!
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