YS Jagan Press Meet: అమరావతి పేరుతో రూ.2 లక్షల కోట్ల స్కామ్..'మావిగన్'పై కోపం ఎందుకు: వైఎస్ జగన్ ఫైర్!

YS Jagan Press Meet Today: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలో అత్యంత ఘోరమైన పాలన నడుస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై ఆయన తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రశ్నించే గొంతుకలను అణిచివేస్తూ రాష్ట్రాన్ని 'జంగిల్ రాజ్'గా మార్చేశారని తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో ఆయన ఈ విధంగా స్పందించారు.
"చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రెండేళ్లు గడుస్తున్నా, ప్రజలకు పలానా మంచి చేశానని చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏ కోశానా లేదు. ఆయన రెండేళ్ల ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అత్యంత ఘోరంగా ఉంది. ఇచ్చిన హామీలన్నింటికీ వెన్నుపోటు పొడిచి, దారుణమైన అవినీతిని, దోపిడీని కొనసాగిస్తున్నారు. "బాబు ష్యూరిటీ- మోసం గ్యారంటీ" అన్న విషయాన్ని చంద్రబాబు ప్రతిరోజూ రుజువు చేస్తూనే ఉన్నారు" అని వైసీపీ అధినేత జగన్ అన్నారు. ప్రజలు తమ బతుకు బండిని నడపడానికే తీవ్ర కష్టాలు పడుతుంటే.. వారిని గమనించకుండా చేయడానికి చంద్రబాబు తన ఎల్లో గ్యాంగ్తో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీని ఒక భూతంలా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు.
చంద్రబాబు అమరావతి పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, అది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేవన్నీ దొంగ మాటలేనని వైఎస్ జగన్ కొట్టిపారేశారు. లక్ష ఎకరాల అమరావతిలో కేవలం రోడ్లు, డ్రైనేజీ, నీళ్లు, కరెంటు లాంటి ప్రాథమిక వసతులు ఇవ్వడానికే చంద్రబాబు లెక్కల ప్రకారమే అక్షరాల రూ.2 లక్షల కోట్లు ఖర్చవుతాయని.. శూన్యం నుంచి అక్కడ నగరాన్ని నిర్మించాలనుకోవడం అసాధ్యమని వైఎస్ జగన్ అన్నారు.
అమరావతి కోసం ఇప్పటికే తెచ్చిన, కమిట్ అయిన అప్పులు రూ.47,387 కోట్లకు చేరాయని వైఎస్ జగన్ అన్నారు. దీనికి తోడు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి మరో రూ.9,200 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారని.. సొంత స్కాముల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల వెన్ను విరుస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తే చంద్రబాబుకు బీపీ పెరుగుతోందని జగన్ అన్నారు.
'మావిగన్' (MAVIGAN) గురించి ప్రస్తావన..
రాష్ట్రానికి ఎప్పటికీ రాజధాని లేకుండా చేస్తున్న చంద్రబాబుకు ప్రత్యామ్నాయంగా 'మావిగన్' (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గన్నవరం) ప్రాంతాన్ని రాజధాని కారిడార్గా మార్చాలని తాము ప్రతిపాదించినట్లు జగన్ స్పష్టం చేశారు.
మావిగన్ అనుకూలతల గురించి జగన్ మాటల్లో..
ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే 35 నుంచి 40 లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు. మచిలీపట్నం పోర్టు, విజయవాడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 3 రైల్వే స్టేషన్లు, 4 నేషనల్ హైవేల కనెక్టివిటీ ఉండడం సహా 9 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, మరెన్నో విద్యాసంస్థలు ఇప్పటికే నడుస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని తాము ప్రతిపాదించిన ఈ 'మావిగన్' కారిడార్కు ప్రజల నుంచి విపరీతమైన మద్దతు లభిస్తోంది. మావిగన్ పేరు వింటేనే చంద్రబాబుకు గుండె ఆగినంత పనవుతోందని, తమ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక, ఆక్రోశంతో తన మంత్రులతో బూతులు తిట్టిస్తున్నారని వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
