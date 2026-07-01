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YS Jagan Press Meet: చంద్రబాబుపై మరోసారి ధ్వజమెత్తిన వైఎస్ జగన్..రాష్ట్రంలో రెడ్‌బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తుందని ఆరోపణ!

YS Jagan Latest Press Meet: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెడ్‌బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందని ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. గడిచిన రెండేళ్లుగా కూటమి ప్రభుత్వం అరాచకాలను సృష్టిస్తోందని ఆయన అన్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 01, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:43 PM IST
YS Jagan Press Meet: చంద్రబాబుపై మరోసారి ధ్వజమెత్తిన వైఎస్ జగన్..రాష్ట్రంలో రెడ్‌బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తుందని ఆరోపణ!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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YS Jagan Press Meet: చంద్రబాబుపై మరోసారి ధ్వజమెత్తిన వైఎస్ జగన్..రాష్ట్రంలో రెడ్‌బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తుందని ఆరోపణ!
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