/YS Sharmila: వైఎస్‌ జగన్, చంద్రబాబు కలిసి ఏపీని భ్రష్టు పట్టించారు: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila vs YS Jagan: 'విభజన హామీలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే చంద్రబాబు , జగన్ ఒక్క మాట కూడా బీజేపీని అడగలేదు. చంద్రబాబు, జగన్ ఇద్దరు కలిసి అభివృద్ధిని ఖూనీ చేశారు. 11 ఏళ్లు దాటుతున్న రాజధాని లేని రాష్ట్రం అంటే అది ఏపీనే. రాష్ట్రాన్ని దోచుకు తిన్నారు' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ధ్వజమెత్తారు. 'బీజేపీ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తే బాబు, జగన్, పవన్ కల్యాణ్ ముగ్గురు మోదీకి ఊడిగం చేస్తున్నారు. పోటీలు పడి మద్దతు ఇస్తున్నారు. బీజేపీ బిల్లులకు గొర్రెల్లా మద్దతు ఇస్తున్నారు. జగన్ నవరత్నాలు, చంద్రబాబు సూపర్ సిక్స్లు మోసాలే' అని వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. పదేళ్లలో ఉద్యోగాలు లేవని.. జలయజ్ఞం కింద పెండింగ్ ప్రాజెక్టులని పూర్తి చేయలేదని.. బీజేపీ అంటే రాష్ట్రంలో బాబు, జగన్, పవన్ అని వైఎస్ షర్మిల అభివర్ణించారు.
విజయవాడలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వివిధ పార్టీల నాయకులు చేరడంతో వారికి ఆహ్వానం పలికిన అనంతరం షర్మిల కీలక ప్రసంగం చేశారు. వైఎస్ జగన్, చంద్రబాబుతోపాటు కేంద్ర సర్కార్పై నిప్పులు చెరిగారు. 'పాదయాత్రలు చేసినంత మాత్రాన వైఎస్సార్ వారసులు కారు. వైఎస్సార్ పేరు చెప్పి అధికారంలోకొచ్చి మెడలు, మిద్దెలు కట్టుకున్నారు. ఇంట్లో కూర్చొని బటన్ నొక్కడం కాదు వైఎస్సార్ వారసత్వం. ప్యాలెస్లో బతికితే కాదు వైఎస్సార్ వారసత్వం. వైఎస్సార్ ఆశయాలు, ఐడియాలజీ పాటించే వారే నిజమైన వారసులు. కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరచడం అంటే ఆయన ఆశయాలను నిలబెట్టడం' అని వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు.
తన తండ్రి వైఎస్సార్ సులువుగా ముఖ్యమంత్రి కాలేదని.. ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా ఎంతో కష్టపడ్డాడని షర్మిల చెప్పారు. ప్రజల కోసం వెళ్లి చనిపోయాడని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ మధ్య నాయకులు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రజలకు అందుబాటులో లేరు. సొంత పార్టీ నాయకులకు కూడా కనపడలేదు. మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు కూడా కలవడానికి వీలు లేదు' అని తన సోదరుడు వైఎస్ జగన్ను ఉద్దేశించి షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రజానాయకుడు వైఎస్సార్ అని.. ఇలాంటి నాయకుడు మళ్లీ పుట్టడు. ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా రచ్చబండ పెట్టాడు. వైఎస్సార్ ప్రవేశ పెట్టిన పథకాలు ప్రతిదీ అద్భుతం. ఇతర పార్టీల ఐడియాలజీకి , కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీకి చాలా భిన్నం. రాష్ట్ర ప్రజలు మళ్లీ కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీ కోరుకుంటున్నారు' అని వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. 'దేశంలో, రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం బతికి ఉండాలి అంటే మళ్లీ కాంగ్రెస్ అధికారంలో రావాలి. దేశంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రి అవ్వాలి' అని ఆకాంక్షించారు. 'వైఎస్సార్ రాహుల్ను ప్రధాని చేయాలని కోరుకున్నారు. వైఎస్సార్ కలను నిజం చేయడానికి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నా' అని వివరించారు.
'విభజన తర్వాత ఆంధ్రరాష్ట్రం చితికి పోయింది. మళ్లీ రాష్ట్రం బాగుపడాలి అంటే కాంగ్రెస్ రావాలి. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎక్కువమంది చనిపోవద్దని రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ విభజించింది. ఆంధ్రకు అన్యాయం చేయాలని విభజన చేయలేదు. విభజిత రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టాలని ఎన్నో హామీలు చట్టంలో పెట్టారు. విభజించిన తర్వాత రాష్ట్రం వెంటనే బాగుపడేలా హామీలు ఇచ్చారు. ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ చట్టంలో పెట్టింది. హోదా వచ్చి ఉంటే పన్నుల రాయితీ ఉండేది. వేల సంఖ్యలో పరిశ్రమలు వచ్చేవి. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇచ్చారు. కేంద్రమే నిర్మించి 35 లక్షల ఎకరాలను సస్యశామలం చేయాలని అనుకున్నారు. రాజధాని నిర్మాణం కేంద్రమే అని హామీ ఇచ్చారు. కడప స్టీల్ , దుగరాజపట్నం, మెట్రో రైల్, వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు నిధులు ఇలా ఎన్ని హామీలు. ఆనాడే కేంద్రం ఇచ్చిన హామీల విలువ అక్షరాల రూ.5 లక్షల కోట్లు' అని వైఎస్ షర్మిల చిట్టా విప్పారు.
కానీ విభజన తర్వాత ఒక్క హామీ నేటికి నెరవేరలేదని.. కాంగ్రెస్ అధికారంలో వచ్చి ఉంటే ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేరి ఉండేదని వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి 11 ఏళ్లుగా వెన్నుపోటు పొడుస్తుంది. అధికారంలో వచ్చిన టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీలు స్వార్థ రాజకీయాలు చేసుకున్నాయి. హోదా మీద ఇద్దరు మాట్లాడలేదు. పోలవరానికి అన్యాయం జరుగుతుంటే నోరు విప్పలేదు' అని జగన్, చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు.