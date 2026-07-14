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YS Sharmila On Polavaram: "పోలవరం ప్రాజెక్టుకు చంద్రబాబే 'కిల్లర్'.." ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు!

YS Sharmila On Polavaram Project: పోలవరం ప్రాజెక్టు‌పై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై  రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎత్తును తగ్గించడం పట్ల అసహనం వ్యక్తం చేసిన షర్మిలా..చంద్రబాబు పోలవరం పాలిట ఓ 'కిల్లర్'గా మారారని విమర్శించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:53 PM IST
YS Sharmila On Polavaram: "పోలవరం ప్రాజెక్టుకు చంద్రబాబే 'కిల్లర్'.." ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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