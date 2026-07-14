YS Sharmila On Polavaram: "పోలవరం ప్రాజెక్టుకు చంద్రబాబే 'కిల్లర్'.." ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు!

YS Sharmila On Polavaram Project: ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి అయిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పట్ల ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (APCC) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పోలవరం పాలిట చంద్రబాబు ఒక 'కిల్లర్'లా మారారని, ప్రాజెక్టును ఉద్ధరించడం పక్కన పెట్టి.. దగ్గరుండి దానికి ఊపిరి తీస్తున్నారని ఆమె ధ్వజమెత్తారు. ప్రధాని మోదీ మెప్పు కోసమే చంద్రబాబు పోలవరానికి వెన్నుపోటు పొడుస్తూ 'అభినవ కట్టప్ప'లా ప్రవర్తిస్తున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎత్తు తగ్గింపు.. ఆత్మహత్య సదృశ్యం!
పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎత్తును తగ్గించడంపై షర్మిల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టును 41.15 మీటర్ల ఎత్తుకే పరిమితం చేస్తే ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని, బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టు కాస్తా కేవలం నీటి నిల్వకే పరిమితమవుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎత్తు తగ్గిస్తే పోలవరం ఆత్మహత్య సదృశ్యమని తెలిసి కూడా చంద్రబాబు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నారని మండిపడ్డారు.
ఆర్ అండ్ ఆర్ (పునరావాసం) కింద ఇవ్వాల్సిన రూ.32 వేల కోట్ల మిగులు కోసం రాష్ట్ర ప్రాణాధారమైన ప్రాజెక్టును చంద్రబాబు నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు పోలవరంపై చెప్పేవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలని.. తానే 37 సార్లు సందర్శించానని, 136 సార్లు రివ్యూ చేశానని గొప్పలు చెప్పుకోవడానికున్న శ్రద్ధ, ప్రాజెక్టును 45.72 మీటర్ల పూర్తి ఎత్తులోనే కట్టాలని కేంద్రాన్ని నిలదీయడంపై లేదని విమర్శించారు. గ్రావిటీ ప్రాజెక్ట్ కాస్తా ఎత్తిపోతల పథకంగా మారుతుంటే కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించే దమ్ము ముఖ్యమంత్రికి లేకపోవడం రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయమన్నారు.
కాంగ్రెస్ సంధించిన సూటి ప్రశ్నలు..
వచ్చే మార్చి 31 లోపు పోలవరం తొలి దశను పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం ఇస్తామని ప్రకటిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడికి ఏపీ కాంగ్రెస్ పక్షాన షర్మిల ఐదు సూటి ప్రశ్నలు వేశారు.
రెండో దశపై ఆంతర్యం ఏంటి?
"రెండో దశ పనులకు చాలా డబ్బు కావాలి.. వచ్చే మూడేళ్లలో రెండో దశ పూర్తి చేయడం కష్టం" అన్న మీ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు ఆంతర్యం ఏంటి? ఆర్ అండ్ ఆర్ కింద రెండో దశలో రూ.32 వేల కోట్లు ఇవ్వకుంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రయోజనం శూన్యమేనా? ఇంతకాలం మీరు చేసిన హంగామా అంతా చివరకు బూడిదలో పోసిన పన్నీరుగా మిగలాల్సిందేనా?
41.15 మీటర్లతో లాభమేంటి?
డిజైన్ (DPR) ప్రకారం పూర్తి నీటి నిలువ సామర్థ్యం (FRL) 45.72 మీటర్ల ఎత్తులో 194.6 TMC నిల్వ చేస్తేనే 35 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 28 లక్షల మందికి తాగునీరు అందుతుంది. మరి 41.15 మీటర్ల ఎత్తులో నీటిని నిల్వ చేయడం ద్వారా సమకూరే ప్రయోజనం ఏంటి? పోలవరం కనీస నీటి నిల్వ సామర్థ్యం (MDDL) అయిన 41.15 మీటర్ల ఎత్తులో కేవలం 119 TMC లకే తొలి దశ పూర్తి చేసి, ఎన్ని ఎకరాలకు సాగునీరు ఇస్తారు? ఎంతమంది గొంతు తడుపుతారు? అని వైఎస్ షర్మిళా సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పోలవరంపై 'శ్వేతపత్రం' విడుదల చేయాలి!
పోలవరం ప్రాజెక్టును కాస్తా 'పోలవరం బ్యారేజ్'గా మారుస్తూ, జాతికి అంకితం ఇస్తామని చెబుతున్న చంద్రబాబు దీనిపై తక్షణమే శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. మొదటి దశ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటో స్పష్టంగా చెప్పాలన్నారు.
"కేంద్రంలో మీ మద్దతుతోనే సర్కార్ నడుస్తోంది కదా, మరి రెండో దశ గురించి నోరు ఎందుకు మెదపడం లేదు? కేంద్రం నుండి ఖచ్చితమైన, కాంక్రీట్ హామీ తీసుకుని రాగలమని గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పగలరా?" అని ఆమె సవాల్ విసిరారు. ప్రాజెక్టు పేరు పోలవరమే అయినా.. దానికి చంద్రబాబు పొడుస్తున్న వెన్నుపోటు తరతరాలకు శాపంగా మారుతుందని షర్మిల హెచ్చరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook