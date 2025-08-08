YS Sharmila: వైఎస్‌ జగన్‌ పార్టీకి.. నాన్నకు సంబంధం లేదు? వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila: తన తండ్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ విగ్రహాల కూల్చివేతలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ జగన్పై కోపంతో వైఎస్సార్ విగ్రహాలు కూల్చడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై కోపంతో వైఎస్సార్ విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయరాదని విజ్ఞప్తి చేశారు. అసలు వైఎస్సార్సీపీకి వైఎస్సార్కు సంబంధం లేదని కుండబద్దలు కొట్టారు.
ఎన్టీఆర్ కృష్ణా జిల్లాలోని నందిగామ గాంధీ సెంటర్లో వైఎస్సార్ విగ్రహం తొలగించడంపై వైఎస్ షర్మిల శుక్రవారం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తూనే.. జగన్పై కూడా పరోక్షంగా విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి వైఎస్సార్సీపీపై కోపాన్ని వైఎస్సార్ విగ్రహాల మీద చూపిస్తారా? అని షర్మిల ప్రశ్నించారు. అసలు వైఎస్సార్సీపీకి వైఎస్సార్కి ఏం సంబంధం? అని నిలదీశారు. 'వైఎస్సార్ పేరు పెట్టినంత మాత్రాన వైఎస్సార్ ఏమైనా వారి సొత్తా.. లేక పేటెంట్ రైటా? వైఎస్సార్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి. చివరి క్షణం దాకా తన జీవితాన్ని ప్రజల కోసమే త్యాగం చేసిన ప్రజా నాయకుడు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఆయనది చెరగని ముద్ర' అని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు.
'సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఈ దేశానికి దిశానిర్దేశం వైఎస్సార్. ప్రజాక్షేమమే పరమావధిగా చివరి దాకా పరితపించిన గొప్ప వ్యక్తి. ఇంతటి ప్రజాభిమానం కలిగిన నాయకుడికి నీచ రాజకీయాలు చేసే వారితో కలిపి ఆపాదిస్తారా? ఆయన విగ్రహాల మీద కక్ష రాజకీయాలు చేస్తారా? ఇదెక్కడి దిక్కుమాలిన చర్య?' అని చంద్రబాబు పాలనపై వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. నందిగామ గాంధీ సెంటర్లో మహా నాయకుడి వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని తొలగించడం దుర్మార్గమని చెప్పారు.
ఈ చర్యను ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని.. ఇది కూటమి ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రకటించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్ మరణం తర్వాత గాంధీ సెంటర్ వద్ద నాటి ప్రభుత్వం అక్కడ వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని గుర్తుచేశారు. వైఎస్సార్ విగ్రహం చుట్టూ వైఎస్సార్సీపీ అక్రమంగా వేసుకున్న సెట్టింగులు తొలగించుకోవడానికి తమకు అభ్యంతరం లేదని షర్మిల ప్రకటించారు. కానీ ఇదే సాకుగా చూపి వైఎస్సార్ విగ్రహాల మీద చేయి వేస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీకి వైఎస్సార్ విగ్రహాలకు సంబంధం లేదని వైఎస్ షర్మిల పునరుద్ఘాటించారు. తొలగించిన చోట వెంటనే రాజశేఖర్ రెడ్డి విగ్రహాన్ని తిరిగి ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
