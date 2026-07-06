Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Vijayawada
  • /ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కే కుట్రను వైస్సార్‌సీపీ సహించదు.. న్యాయ పోరాటం చేస్తాం: అంబటి రాంబాబు

ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కే కుట్రను వైస్సార్‌సీపీ సహించదు.. న్యాయ పోరాటం చేస్తాం: అంబటి రాంబాబు

YSR Congress Party: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వరుసగా ప్రశ్నించే గొంతుకలు అరెస్టవుతుండడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్‌ నాయకులు అంబటి రాంబాబు స్పందిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కే కుట్రను వైఎస్సార్‌సీపీ సహించదని హెచ్చరించారు. బాధితులకు అండగా న్యాయ పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 06, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:29 PM IST
ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కే కుట్రను వైస్సార్‌సీపీ సహించదు.. న్యాయ పోరాటం చేస్తాం: అంబటి రాంబాబు
Image Credit: Ambati RambabuSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రశ్నించే గొంతు నొక్కే కుట్రను వైస్సార్‌సీపీ సహించదు.. న్యాయ పోరాటం చేస్తాం: అంబటి రాంబాబు
Ambati Rambabu1 min ago
2
Sugali Preethi18 min ago
3
Telangana tourism19 min ago
4
Nizamabad1 hr ago
5
gold mines in telangana1 hr ago