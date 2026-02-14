Meat Shops Closed: నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్.. ఆదివారం మాంసం దుకాణాలన్ని బంద్.. అధికారుల కీలక ఆదేశాలు..

Visakhapatnam gvmc orders to close meat chicken shops on sunday: సాధారణంగా ఆదివారం వస్తే చాలు చాలా మంది తమ ఇళ్లలో నాన్ వెజ్ వంటకాలను చేసుకుంటారు. చికెన్,మటన్, చెపలు ఇలా వారికి నచ్చిన పదార్థాలను ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. కానీ ఈ ఆదివారం అంటే ఫిబ్రవరి 15న మాత్రం నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పుకొవచ్చు. విశాఖ పట్నంలో మున్సిపల్ అధికారులు ఆదివారం రోజున నాన్ వెజ్ షాపులు మూసి వేచి ఉంచాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఫిబ్రవరి 15 న అంటే రేపు ఆదివారం నాడు హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే మహా శివరాత్రి.
ఈ రోజును ఎంతో భక్తి, భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఉపవాసం, జాగరణలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా శివరాత్రి వేళ శివుడ్ని భక్తితో అభిషేకం చేసుకుంటారు. రోజంతా దైవనామస్మరణలో ఉంటారు.ఈ క్రమంలో విశాఖజీవీఎంసీ అధికారులు నాన్ వెజ్ షాపులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆదివారం రోజున చికెన్, మటన్, ఫిష్ , రొయ్యలు అమ్మకూడదని స్పష్టం చేసింది. శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఎవరూ షాపులు తీయడానికి వీల్లేదని.. ఒకవేళ ఎవరైనా తీస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. శివరాత్రి ఒక్కరోజు మాత్రమే కాదు.. మరికొన్ని పర్వదినాలల్లో కూడా షాపులు మూసివేయాల్సిందేనంటూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు షాపులు, జంతు వధశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
అదే విధంగా..జాతీయ సెలవు దినాలతో పాటు ముఖ్య పర్వదినములలో నగరంలో వేటమాసం, చేపలు, రొయ్యలు, చికెన్, మటన్ లను అమ్మడం నిషేధించినట్లు తెలిపారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
