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12 Feet Long Girinagu: రెండు రోజుల్లో రెండు ఘటనలు.. అనకాపల్లి జిల్లాలో భారీ గిరినాగుల కలకలం

12 Feet Massive King Cobra Found In Anankapalli Villagers Get High Tension: వరుసగా భారీ గిరినాగులు ప్రత్యక్షమవుతుండడంతో అనకాపల్లి జిల్లావాసులు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. వరుసగా రెండు రోజుల వ్యవధిలో రెండు సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడం కలకల రేపుతోంది. అత్యంత పొడవైన గిరినాగును బంధించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:16 PM IST
12 Feet Long Girinagu: రెండు రోజుల్లో రెండు ఘటనలు.. అనకాపల్లి జిల్లాలో భారీ గిరినాగుల కలకలం
Image Credit: Girinagu King Cobra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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