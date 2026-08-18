/12 Feet Long Girinagu: రెండు రోజుల్లో రెండు ఘటనలు.. అనకాపల్లి జిల్లాలో భారీ గిరినాగుల కలకలం

Girinagu Snake: అటవీ ప్రాంతమైన అనకాపల్లి జిల్లాల్లో వరుసగా భారీ గిరినాగులు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. అత్యంత పొడవైన.. తీవ్ర విషపూరితమైన భారీ గిరినాగులు వరుసగా రెండు రోజుల్లో రెండుసార్లు కనిపించాయి. చాలా ప్రమాదకరమైన గిరినాగులు జనావాసాల్లో కనిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. వరుస సంఘటనలతో స్థానికులు భయపడుతుండగా.. అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి భారీ పాములను బంధిస్తున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం గరిసింగి గ్రామంలో భారీ గిరినాగు ప్రజలను హడలెత్తించింది. గ్రామంలోని అద్దిపల్లి విశ్వేశ్వరావు, కరణం సత్యవతి ఇళ్ల గోడ సందులో సుమారు 13 అడుగుల భారీ గిరినాగు ప్రత్యక్షమైంది. ఉదయం ఇటుకలు తీయడానికి నివాసితులు ప్రయత్నాలు చేయగా అక్కడ బుసలు కొడుతూ భారీ గిరినాగు కంటపడడంతో స్థానికులు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు. ఇది గమనించిన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే చోడవరం అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. తూర్పు కనుమల వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సమితి సభ్యులతోపాటు అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని సమాచారం అందించారు.
వెంటనే తూర్పు కనుమల వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సమితి సభ్యులైన ప్రసాద్, కృష్ణ, ఇషాక్ అక్కడకు చేరుకుని భారీ గిరినాగును బంధించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. పామును బయటకు తీయగా 12 అడుగుల పొడవు ఉండి బుసలు బుసలు కొడుతూ కనిపించడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు గంట సేపు శ్రమించి ఎట్టకేలకు భారీ గిరినాగును బంధించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి తీసుకుని చీడికాడ సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
మొన్న పశువుల పాక వద్ద
ఇదే జిల్లాలో ఈనెల 16వ తేదీన భారీ గిరినాగు కలకలం సృష్టించింది. అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం ఖండివరం గ్రామంలో ఓ పశువుల పాక వద్ద 13 అడుగుల భారీ గిరినాగు ప్రత్యక్షమైంది. ఆ పామును చూసిన స్థానిక ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే గ్రామస్తులు మాడుగులకు చెందిన స్నాక్ క్యాచర్ వెంకటేశ్కు సమాచారం ఇచ్చారు. అతడు గ్రామానికి చేరుకుని దాదాపు గంటన్నర పాటు శ్రమించి గిరినాగును బంధించాడు. ఆ పాము 13 అడుగుల పొడవు.. ఆరున్నర కిలోల బరువు ఉందని అతడు చెప్పాడు. అనంతరం ఆ పామును సురక్షితంగా సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.