/Student Collapse: గుండెల్ని పిండేసే ఘటన.. టీచర్‌ ఒడిలో కుప్పకూలిన విద్యార్థి

Heart Breaking Video: టీచర్ బెదిరింపులకు ఆ విద్యార్థి బెంబేలెత్తిపోయాడు. హోంవర్క్ చేయలేదని టీచర్ బెదిరించడంతో ఆ పిల్లాడు కుప్పకూలిపోయాడు. బెదిరించిన టీచర్ ఒడిలోనే ఆ విద్యార్థి పడిపోయాడు. లేపిచూసేసరికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తీవ్ర విషాద సంఘటన విశాఖపట్టణంలో జరిగింది. టీచర్ వేధింపులతోనే ఆ పిల్లాడు మరణించాడని కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ సంఘటనతో విశాఖపట్టణంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
విశాఖపట్టణంలో లిటిల్ గార్డెన్ స్కూల్లో ప్రణయ్ తేజ్ (6) ఎల్కేజీ చదువుతుండేవాడు. గురువారం యథావిధిగా పాఠశాలకు వెళ్లగా హోంవర్క్ చేయలేదని టీచర్ విద్యార్థిని బెదిరించింది. చొక్కా పట్టుకుని లాగి కొట్టడంతో భయపడి గుక్కపెట్టి రోదించాడు. రోదిస్తున్న విద్యార్థికి పలకపై టీచర్ ఏదో చెబుతుండగా ఆ విద్యార్థి ఉన్నఫళంగా కుప్పకూలాడు. కుప్పకూలి టీచర్ మీదనే ప్రణయ్ రాజ్ పడిపోయాడు. ఏం జరిగిందో తెలియక టీచర్ వెంటనే పాఠశాల యాజమాన్యంతో కలిసి ప్రణయ్ తేజ్ను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఆసుపత్రికి తరలించగా ప్రణయ్ తేజ్ అప్పటికే మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. తమ కుమారుడు మృతితో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు దిగ్భ్రాంతి గురయ్యారు. వెంటనే పాఠశాలకు చేరుకుని విద్యార్థి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసి స్కూల్ ఎదుట ఆందోళనకు ప్రణయ్ తేజ్ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ధర్నాకు దిగారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. కుటుంబసభ్యుల ఆందోళనతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. పాఠశాల యాజమాన్యంతోపాటు టీచర్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.
టీచర్కు భయపడి కుప్పకూలి ఎల్కేజీ విద్యార్థి మృతి
విశాఖపట్నంలో దారుణ ఘటన
లిటిల్ గార్డెన్ స్కూల్లో హోంవర్క్ చేయలేదని టీచర్ కొట్టడంతో భయపడి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తూ, కుప్పకూలి టీచర్ మీద పడిపోయిన ఎల్కేజీ విద్యార్థి ప్రణయ్ తేజ్ (6)
చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే… pic.twitter.com/KW8umxWCAu