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Student Collapse: గుండెల్ని పిండేసే ఘటన.. టీచర్‌ ఒడిలో కుప్పకూలిన విద్యార్థి

6 Years Old Student Collapse On Teacher In School At Vizag: గుండెలను పిండేసే సంఘటన విశాఖపట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. హోంవర్క్‌ పూర్తి చేయలేదని టీచర్‌ మందలించడంతో ఆ విద్యార్థి బెంబేలెత్తిపోయి కుప్పకూలిపోయాడు. టీచర్‌ బెదిరింపులకు భయపడిపోయిన విద్యార్థి ఆమె ఒడిలోనే కుప్పకూలి మృతిచెందాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 20, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:17 PM IST
Student Collapse: గుండెల్ని పిండేసే ఘటన.. టీచర్‌ ఒడిలో కుప్పకూలిన విద్యార్థి
Image Credit: Vizag Student Collapse

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Student Collapse: గుండెల్ని పిండేసే ఘటన.. టీచర్‌ ఒడిలో కుప్పకూలిన విద్యార్థి
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