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సముద్రంలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతు.. సీఎం చంద్రబాబు హై అలర్ట్‌

7 Fishermen Missing In Ocean: చేపల వేటకు సముద్రంలో వెళ్లిన మత్య్సకారులు గల్లంతు అవడం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఏడుగురు మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతవడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ సందర్భంగా సీఎం, హోం మంత్రి సమీక్ష చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:12 AM IST
సముద్రంలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతు.. సీఎం చంద్రబాబు హై అలర్ట్‌
Image Credit: Fishermen MissingSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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