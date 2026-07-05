/సముద్రంలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతు.. సీఎం చంద్రబాబు హై అలర్ట్‌

Navy Officers: చేపల కోసం వేటకు వెళ్లిన మత్య్సకారులు దురదృష్టవశాత్తు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. గల్లంతై 24 గంటలు దాటినా ఇంకా వారి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్రమత్తమైంది. మత్య్సకారుల ఆచూకీ కోసం స్థానిక అధికార యంత్రాంగంతోపాటు నౌకాయాన అధికారులు కూడా రంగంలోకి దిగారు. అయితే ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతవడంతో వారి కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఈనెల 1వ తేదీన తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి మత్య్సకారులతో IND-AP-MM-V5-83 బోటు వేట కోసం వెళ్లింది. ఆ సమయంలో బోటులో మొత్తం 7 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. జూలై 4వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్ చేసిన మత్స్యకారులు సాయంత్రం వరకు వస్తాయని చెప్పారు. అయితే తుఫాన్ కారణంగా మరో గంటలో విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్కు చేరుకుంటామని చెప్పిన వారు తర్వాత ఆచూకీ కనిపించలేదు. సాయంత్రం 5 గంటలు దాటినా బోటు హార్బర్కు చేరుకోలేదు. బోటులోని మత్స్యకారుల వద్ద ఉన్న ఆరు మొబైల్ ఫోన్ నంబర్లు స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యాయి. వారితో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోవడం కుటుంబసభ్యుల్లో తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తమైంది.
గల్లంతైన వారు వీరే..
గల్లంతైన వారి కుటుంబసభ్యులు విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ దగ్గర జాలారిపేట జబ్బర్ తోట ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు. గల్లంతైన వారిలో ఆరుగురు విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం, ముక్కాం గ్రామానికి చెందిన వారు. మరొకరు విశాఖ జిల్లా భీమిలి మండలం పెద నాగమయ్య పాలెం గ్రామానికి చెందిన మత్స్యకారుడు.
బోటు బోల్తా
సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మత్స్యకారులు ప్రయాణిస్తున్న బోటు బోల్తా పడిందని తెలుస్తోంది. సముద్రంలో అలల తాటికి బోటు బోల్తాపడడంతో మత్స్యకారులు గల్లంతైనట్టు సమాచారం. ఈ బోటులో ప్రయాణిస్తున్న మత్య్సకారుడు కారె చిన్న ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
విశాఖపట్టణంలోని సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన మత్స్యకారులను రక్షించేందుకు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. సముద్రంలో మత్య్సకారుల గల్లంతయ్యారనే విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆయన కుప్పం నుంచి ఉన్నతాధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. బంగాళాఖాతంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల బోటును గాలించేందుకు కోస్టుగార్డు నౌక ప్రయత్నిస్తోందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి INDAP-VS-MM-83 అనే బోటు ఏడుగురు మత్స్యకారులతో జూన్ 1 తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు బయల్దేరి వెళ్లిందని సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. 4 తేదీ మధ్యాహ్నానికి ఆ బోటు ఫిషింగ్ హార్బర్కు తిరిగి రావాల్సి ఉందని అయితే సాంకేతిక కారణాలతో బోటు తిరిగి రాలేదని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. గంగవరం సముద్ర తీరం సమీపంలో వారి బోటుకు సాంకేతిక సమస్య ఉత్పన్నమైనట్టుగా గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మత్య్సకారుల కోసం ఉదయం నుంచి నౌకాదళానికి చెందిన హెలికాప్టర్ల ద్వారా కూడా గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కోస్టుగార్డు, నేవీ, మెరైన్ పోలీసు విభాగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం సముద్రంలో చేపడుతున్న గాలింపు చర్యలను సమన్వయం చేసుకోవాల్సిందిగా మెరైన్ ఐజీ, విశాఖ సీపీలను ఆదేశించారు. గాలింపు చర్యలకు సంబంధించిన అంశాలను తనకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేయాలని సూచించారు. మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, స్థానిక విశాఖ ప్రజాప్రతినిధులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలిచ్చారు.
హోంమంత్రి సమీక్ష
విశాఖపట్టణంలో మత్స్యకారుల గల్లంతు ఘటనపై హోం మంత్రి అనిత ఆరా తీశారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ, మత్స్య శాఖ అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కోస్టుగార్డ్ నౌకలతో గాలింపు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం యుద్ధప్రాతిపదికన గాలింపు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరా
విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి చేపలవేటకు వెళ్లి 7 మంది మత్స్యకారులు గల్లంతైన ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరా తీశారు. కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం యుద్ధప్రాతిపదికన గాలింపు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భరోసా ఇచ్చారు. వర్షం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులకు సూచించారు.