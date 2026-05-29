/AP Weather Update: APలో విచిత్ర వాతావరణం.. ఒక పక్క ఎండలు.. మరో పక్క గాలి దుమారం..

Andhra Pradesh IMD Alert: ఏపీలో విచిత్రమైన వాతావరణ కనిపిస్తోంది.. ఓవైపు ఎండలు, మరోవైపు వర్షాలు ప్రజలను కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలో 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండగా.. మరోవైపు వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. జార్ఖండ్ నుంచి ఒడిశా మీదుగా ఉత్తరాంధ్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రభావంతో ఈ రోజు రేపు కూడా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మార్కాపురం, ప్రకాశం, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వానలు పడతాయని హెచ్చరించింది.
వర్షాలు పడే సమయంలో గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందంటోంది. ప్రజలు ఎవరూ చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు , భారీ హోర్డింగ్స్ క్రింద నిలబడ వద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కాగా నిన్న రాత్రి ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది, ఈ గాలి దుమారానికి చెట్లు విరిగిపడగా, కరెంట్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది.
అటు ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కురిసిన అకాల వర్షంతో పాటు తీవ్రమైన గాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఏలూరు, గోపాలపురం, తణుకు, పోలవరం, జంగారెడ్డి గూడెం, ప్రాంతాల్లో గాలి వేగానికి రోడ్డుకు అడ్డంగా చెట్లు విరిగిపడడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో కరెంటు లేక స్థానికులు సతమతం అవుతున్నారు. వెంటనే కరెంటును పునరుద్ధరించాలని అధికారులను కోరుతున్నారు. గత వారం రోజులుగా 45 డిగ్రీల ఎండ వేడిమిని తట్టుకున్న ప్రజలు, ఈ భారీ వర్షంతో సేద తీరుతున్నారు. అయితే ఈదురు గాలులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. మొత్తానికి, వారం రోజుల ఎండల తర్వాత కురుస్తున్న వర్షం ప్రజలకు ఉపశమనాన్నిచ్చింది.
