/AP Rajya Sabha: రాజ్యసభకు తెలుగు దేశం పార్టీ అభ్యర్ధులు వీళ్లే.. మరికాసేట్లో ఖరారు..

Andhra Pradesh Rajya Sabha Race: ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఖాళీ అయిన 4 రాజ్యసభ స్థానాలు కూటమికే దక్కనున్నాయి. అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీ, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, అలాగే తెలుగు దేశం పార్టీకి చెందిన సానా సతీష్బాబు తమ పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ నాలుగు స్థానాలూ ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి పార్టీలకే దక్కనున్నాయి. ఇక నాలుగింటిలో ఈ సారి బీజేపీ ఎలాంటి సీటు ఆశించడం లేదు. మిగిలిన నాలుగు సీట్లలో ఒక సీటు జనసేనకు కేటాయించారు. ఇక జనసేన లింగమేనని రమేశ్ దాదాపు ఖాయమైనట్టు తెలుస్తుంది. ఇక తెలుగు దేశం పార్టీ తరుపున భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత భాష్యం రామకృష్ణను ఖరారు చేశారు. మరో స్థానాన్ని ఆల్రెడీ రాజ్యసభ ఉప ఎన్నికల్లో ఎన్నికైన సానా సతీష్ను తిరిగి రాజ్యసభకు నామినేట్ చేయనున్నారు. ఆయన యేడాదిన్నర మాత్రమే ఆ పదవిలో ఉన్నారు.దీంతో మరోమారు అతనికి అవకాశం ఇవ్వాలని తెలుగు దేశం పార్టీ భావించి అతని అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసింది. భాష్యం రామకృష్ణ విషయానికొస్తే.. విద్యాసంస్థల అధినేతగా ముందు నుంచి తెలుగు దేశం పార్టీకి ఆర్ధికంగా అండదండలు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు తెలుగు దేశం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు పార్టీ ఉన్నతికి ఎంతో సాయం చేశారు. ఆయనకు గత ఎన్నికల్లో లోక్ సభ సీటు ఆశించినా.. అప్పటికే సామాజిక సమీకరణాలు ఇతరత్రా అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పట్లో ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వలేదు. అదే సమయంలో రాజ్యసభ సీటు ఇస్తానన్న హామీ మేరకు ఆయనకు రాజ్యసభకు నామినేట్ చేశారు.
మరోవైపు రాజ్యసభ రేసులో తెలుగు దేశం పార్టీని నమ్ముకున్న వర్ల రామయ్యకు ఈ సారి రాజ్యసభ సీటు ఇస్తారనే ప్రచారం జరగుతుంది. గతంలో వర్ల రామయ్యకు రాజ్యసభ సీటు వచ్చినట్టే వచ్చి అదే సమయంలో కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ రాజ్యసభకు ఎంపిక చేశారు. ఈ సారి మాదిగ సామాజిక వర్గం కోటాలో వర్ల రామయ్యను ఎంపిక చేయడం దాదాపు ఖాయమైంది. మరోవైపు ఏపీలో రాజ్యసభ రేసులో చింతకాయల విజయ్ పేరు అనూహ్యంగా తెరపైకి వచ్చింది. ఈయన అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కుమారుడు.
అనూహ్యంగా యువనేత పేరు తెరపైకి..
ఇక చింతకాయల విజయ్.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కుమారుడిగా తెలుగు దేశం పార్టీలో ఆది నుంచి చురుకైన కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు. నారా లోకేష్ టీమ్ లో అత్యంత చురుకైన నేతగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అంతేకాదు పార్టీ ఇచ్చిన టాస్క్ ను కంప్లీట్ చేయడంలో దిట్ట అనే పేరుంది. ఈ నేపథ్యంలో నారా లోకేష్ చింతకాయల విజయ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్, హిందీలో నైపుణ్యాలు ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో పనికొస్తాయనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన్ని పెద్దల సభకు పంపడం ద్వారా తెలుగు దేశం పార్టీ యూత్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందనే సంకేతం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నారు. పైగా సామాజిక సమీకరణాలు వన్ని కలిసొచ్చే అంశాలని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. మరి ఫైనల్గా మూడో అభ్యర్ధిగా వర్ల రామయ్యను ఎంపిక చేస్తారా.. చింతకాలయ విజయ్ను పంపిస్తారా అనేది నేడు తేలిపోనుంది.
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