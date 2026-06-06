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AP Rajya Sabha: రాజ్యసభకు తెలుగు దేశం పార్టీ అభ్యర్ధులు వీళ్లే.. మరికాసేట్లో ఖరారు..

AP Rajya Sabha Members: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా రాజ్యసభ  ఎన్నికల సందడి షురూ అయింది. ఇప్పటికే తమిళనాడు, కర్ణాటకతో పాటు ఏపీకి రాజ్యసభ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఖాళీ అయిన నాలుగు స్థానాల్లో 3 తెలుగు దేశం పార్టీ.. ఒకటి జనసేన తీసుకోవాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనసేన నుంచి ఆల్రెడీ ఓ అభ్యర్ధి ఖరారు అయ్యారు. అటు తెలుగు దేశం పార్టీ నుంచి ఇద్దరు అభ్యర్ధులు దాదాపు ఖరారు అయ్యారు. ఒక స్థానం విషయంలో చందబాబు నాయుడు తర్జన భర్జనలు పడుతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:44 AM IST
AP Rajya Sabha: రాజ్యసభకు తెలుగు దేశం పార్టీ అభ్యర్ధులు వీళ్లే.. మరికాసేట్లో ఖరారు..
Image Credit: AP Rajya Sabha (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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