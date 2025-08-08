English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Premier League: నేడే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభం..విక్టరీ వెంకటేష్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ స్పెషల్ ఎంట్రీ!

Andhra Premier League Opening Ceremony: విశాఖ వేదిక‌గా ఈ రోజు అనగా శుక్రవారం (ఆగస్టు 8) సాయంత్రం ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్) సీజన్ -4 ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ స్థాయిలో ఏపీఎల్ సీజ‌న్ -4 ప్రారంభోత్స‌వ వేడుక‌లు జరగనున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Andhra Premier League: నేడే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభం..విక్టరీ వెంకటేష్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ స్పెషల్ ఎంట్రీ!

Andhra Premier League Opening Ceremony: విశాఖ వేదిక‌గా ఈ రోజు అనగా శుక్రవారం (ఆగస్టు 8) సాయంత్రం ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్) సీజన్ -4 ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ స్థాయిలో ఏపీఎల్ సీజ‌న్ -4 ప్రారంభోత్స‌వ వేడుక‌లు జరగనున్నాయి. ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్యఅతిథులుగా  కేంద్ర విమానాయ‌న శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహ‌న్ నాయుడు, హీరో వెంక‌టేష్‌ హాజ‌రుకానున్నారు. ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్‌కు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్.. బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్, సంగీత దర్శకుడు శ్రీ చరణ్ పాకాల కలిసి లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వనున్నారు.  వీరితో పాటు మరింత మంది సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. ఏపీఎల్ నాలుగో సీజన్‌లో ఏడు జట్లు ట్రోఫీ కోసం తలపడనున్నాయి. 

ఎన్ని మ్యాచ్‌లు అంటే..
ఈ టోర్నీలో మొత్తంగా ఏడు జట్లు మధ్య 25 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. అందులో 21 లీగ్ మ్యాచ్‌లు కాగా.. మిగిలిన 4 ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్‌లు కావడం విశేషం. నేడు జరగనున్న తొలి మ్యాచ్‌లో అమరావతి రాయల్స్ Vs కాకినాడ కింగ్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ రోజు రాత్రి 7.30 గంటలకు తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే అంతకుముందే సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. 

ఉచిత ఎంట్రీ..
ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ మ్యాచ్‌లు వీక్షించేందుకు ప్రేక్షకులకు ఉచిత ఎంట్రీ సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ (కేశినేని చిన్ని) ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. వైజాగ్ క్రికెట్ స్టేడియంలోని గేట్ నంబర్ 15 నుంచి ప్రేక్షకులకు ఉచిత ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. 

ప్రైజ్ మనీ
ఆంధ్రా ప్రీమీయర్ లీగ్ సీజన్-4లో తలపడనున్న జట్లు ఇవే.. విజయవాడ సన్ షైనర్స్, రాయల్ ఆఫ్ రాయలసీమ, సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్, తుంగభద్ర వారియర్స్ , అమరావతి రాయల్స్, కాకినాడ కింగ్స్, భీమవరం బుల్స్ జట్లు ఉన్నాయి.  ఈ టోర్నీలో పాల్గొన్న క్రికెట్ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించడానికి భారీ స్థాయిలో ప్రైజ్ మనీని ప్రకటించింది ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్. ఇందులో ట్రోఫీ గెలిచిన టీమ్‌కు రూ. 35 లక్షలు, రన్నరప్ టీమ్‌కు రూ. 20 లక్షల ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వనున్నట్లు ఏసీఏ ప్రకటించింది. 

Also Read: Rajinikanth Coolie: సూపర్‌స్టార్ రజినీ 'కూలీ' సందడి షురూ..అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి!

Also Read: Coconut Water: గర్భిణీ స్త్రీలు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Andhra Premier LeagueOpening CeremonyTollywood actress Pragya JaiswalUnion Aviation minister K. Rammohan NaiduActor Venkatesh

Trending News