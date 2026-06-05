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AP CM Chandrababu naidu: విశాఖ సైకిల్ ర్యాలీలో అనుకొని ఘటన.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు రెప్పపాటులో తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..

AP cm Chandrababu naidu cycle rally in vizag: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సైకిల్ ఎక్కి ర్యాలీగా ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇంతలో ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ నుంచి నోవాటెల్ హోటల్ వరకు వస్తుండగా బ్యాలెన్స్ తప్పి కింద పడిపోయారు. వెంటనే సెక్యురిటీ సిబ్బంది అలర్ట్ అయి పట్టుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:16 PM IST
AP CM Chandrababu naidu: విశాఖ సైకిల్ ర్యాలీలో అనుకొని ఘటన.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు రెప్పపాటులో తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..
Image Credit: chandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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