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ఆ ఎమ్మెల్యే నోరు తెరిస్తే బూతులే.. ఇక్కడ సకుటుంబ సపరివార రాజకీయం..!

Kakinada Politics: కాకినాడ జిల్లాలో ఏడు శాసనసభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి..! ఇందులో జనసేన నుంచి ఇద్దరు, టిడిపి నుంచి ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు..! వీరిలో ఓ ఎమ్మెల్యే సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా రాజకీయం చేస్తున్నారా..! ఆయన తీరుతో జిల్లాలో అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారా..! ఆ ఎమ్మెల్యే కుటుంబ పెత్తనం నుంచి తమను రక్షించాలంటూ వ్యాపారులు సైతం కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారా..! చివరకు ఎమ్మెల్యే వ్యవహారంపై అధిష్టానానికి వరుస ఫిర్యాదులు వెళ్లడంతో అధిష్టానం కూడా సీరియస్ అవుతోందా..! ఇంతకీ ఎవరా ఎమ్మెల్యే.. ఏంటా కథా..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 09, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:21 AM IST
ఆ ఎమ్మెల్యే నోరు తెరిస్తే బూతులే.. ఇక్కడ సకుటుంబ సపరివార రాజకీయం..!
Image Credit: Andhra Pradesh MLA Controversy (Source: File)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆ ఎమ్మెల్యే నోరు తెరిస్తే బూతులే.. ఇక్కడ సకుటుంబ సపరివార రాజకీయం..!
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