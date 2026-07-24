Kapu CM Demand: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కాపులది కీలకపాత్ర. గెలుపు ఓటములను నిర్దేశించడం లోనూ... అలాగే ఒక పార్టీ అధికారంలోకి రావడంలోనూ కాపుల ఓట్లు నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషిస్తాయి. ఇందుకు 2024 ఎన్నికలు ఉదాహరణగా నిలిచాయి. అయితే బలమైన ఓటు బ్యాంకు ఉన్న తమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికి ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిష్టించే ఛాన్స్ కలగానే ఉందంటూ కాపు నేతలు బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానిస్తారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు తాజాగా ఇదే అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకువచ్చారు. ఇటీవల మాజీ మంత్రి.. కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అస్తమించిన నేపథ్యంలో ఆయన సంస్మరణగా ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు పలు కీలక అంశాలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాజమండ్రిలో జరిగిన ముద్రగడ సంస్మరణ సభలో గతంలో జరిగిన పరిణామాలను గుర్తు చేశారు. కాపులు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదని తమ పార్టీలోనే జరిగిన కొన్ని అంశాలను బయట పెట్టారు. కాపులు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదని కుట్రలు కూడా జరిగినట్టు పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఇక మాజీ మంత్రి ముద్రగడ ఆయన రాజకీయ జీవితంలో బీజేపీతో కొనసాగి ఉంటే కచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవారని ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు తన మనసులో మాటను బయటపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా 1999 ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన పరిణామాలను వివరించారు. అప్పట్లో సినీ నటుడు కృష్ణంరాజు కాకినాడ ఎంపీగా గెలుపొందడానికి ముద్రగడ కీలక పాత్ర పోషించారు. దీంతో సీహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా అప్పటి బీజేపీ అధిష్టానం ముద్రగడపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
1999 ఎన్నికల్లో కాకినాడ నుంచి ముద్రగడకు ఎంపీ టికెట్ కేటాయించారు. తర్వాత కేంద్రమంత్రి చేయాలని అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ బిజెపి అధ్యక్షుడుగా చేసి ముద్రగడను ముఖ్యమంత్రి చేయాలనీ బిజెపి పెద్దలు అనుకున్నారు. అయితే తమ పార్టీలోనే కొందరు అడ్డుకోవడం కారణంగా ముద్రగడకు సీఎం అవకాశం దక్కలేదని సోము వీర్రాజు గతాన్ని గుర్తు చేశారు. అసలు కాపులు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎప్పటినుంచో కుట్రలు వంటి అనేక విషయాలు జరుగుతున్నాయని సోము వీర్రాజు కీలక అంశాలను బయటపెట్టారు.
మరోవైపు ఏపీలో బలమైన ఓటు బ్యాంకుగా ఉన్న కాపులకు ముఖ్యమంత్రి పీఠం దక్కాలని గతం నుంచీ ఆ సామాజిక వర్గ సీనియర్ నేతలు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. 1980 ల్లో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి సంగీత వెంకటరెడ్డి కాపులకు సీఎం పదవి అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చేవారు. అప్పటికే సినిమాల్లో మెగాస్టార్ గా ఉన్న చిరంజీవి తోనే అది సాధ్యమని అనేవారు. ఆ క్రమంలోనే 2009 లో చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించారు. అయితే కాంగ్రెస్ లో తన పార్టీ విలీనం ద్వారా కాపుల చిరకాల కోరికను తీర్చలేకపోయారు.
మరోవైపు ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మాజీ కేంద్ర మంత్రి చింతా మోహన్ ఇప్పటికీ ప్రతి సందర్భంలో కాపులకు సీఎం పదవి దక్కాలని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా కాపులకు ముఖ్యమంత్రి అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకువచ్చిన సోము వీర్రాజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతం నుంచీ కాపులకు సీఎం పదవి అవకాశం దక్కని నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తారో చూడాలని పేర్కొన్నారు. సోము వీర్రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలను రాజకీయ వర్గాల్లో పలు విధాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. గతంలో ముద్రగడను బిజెపిలో కొనసాగనివ్వకుండా చేసింది ఎవరు అని గతంలో జరిగిన పరిణామాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.