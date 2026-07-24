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ఏపీలో కాపు సీఎం డిమాండ్.. పవన్ కళ్యాణ్‌ టార్గెట్‌గా..!

Kapu CM Demand: ఏపీలో కాపులు ముఖ్యమంత్రి ఛాన్స్ మిస్ అవుతున్నారనే‌ చర్చ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు గతాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి ముద్రగడ సంస్మరణ ద్వారా ఆ సీనియర్ నేత ఏం చెబుతున్నారు..! కాపులు ముఖ్యమంత్రి కాకూడదనే కుట్రలు ఇప్పటివరకు జరిగాయా..! అలాంటి పరిణామాలనే భవిష్యత్తులో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్  ఎదుర్కోక తప్పదా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 24, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:19 PM IST
ఏపీలో కాపు సీఎం డిమాండ్.. పవన్ కళ్యాణ్‌ టార్గెట్‌గా..!
Image Credit: Kaapu CM

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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