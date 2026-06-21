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AP Rain alert: ఉత్తరాంధ్రకు వర్ష సూచన.. పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు..

AP Rain alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు విదర్భ, చత్తీస్‌ఘడ్‌లో ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో పలు ప్రాంతాలకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:12 AM IST
AP Rain alert: ఉత్తరాంధ్రకు వర్ష సూచన.. పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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