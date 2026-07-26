Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /AP Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో అలజడి..వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం! ఆ జిల్లాల్లో అలర్ట్!

AP Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో అలజడి..వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం! ఆ జిల్లాల్లో అలర్ట్!

AP Cyclone Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరీతల ఆవర్తనం కాస్త ఇప్పుడు వాయుగుండంగా మారింది. దీంతో రాబోయే 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో తీవ్ర ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:28 PM IST
AP Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో అలజడి..వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం! ఆ జిల్లాల్లో అలర్ట్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో అలజడి..వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం! ఆ జిల్లాల్లో అలర్ట్!
Cyclonic storm2 min ago
2
Rainy Season Foot Care Tips14 min ago
3
Karimnagar Bonalu22 min ago
4
Up Triple Marriage35 min ago
5
Mudragada Padmanabham1 hr ago