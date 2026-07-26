/AP Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో అలజడి..వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం! ఆ జిల్లాల్లో అలర్ట్!

AP Cyclone Weather Alert: వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి వాయుగుండంగా మారినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
వాయుగుండం ప్రభావం
ఇది వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ, రాబోయే 24 గంటల్లో మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది పారాదీప్ - సాగర్ ద్వీపాల మధ్య ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోనుంది. తీరం వెంబడి గంటకు 55 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం తీవ్ర అలజడిగా మారి, భారీ అలలు ఎగసిపడే సూచనలు ఉన్నాయి.
మత్స్యకారులకు హెచ్చరిక
ఏడు మీటర్ల కంటే తక్కువ వెడల్పు ఉన్న పడవలను ఉపయోగించడం అత్యంత ప్రమాదకరమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మత్స్యకారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బుధవారం వరకు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో గత కొంతకాలంగా ఎల్ నినో ప్రభావం, విపరీతమైన ఎండలు, ఉక్కపోతతో జనం సతమతమవుతున్నారు. ఈ వాయుగుండం ప్రభావం వల్ల తీర ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. రాబోయే బుధవారం వరకు రాష్ట్రంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
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