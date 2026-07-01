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తెల్లవారుజామున ఘోర సంఘటన.. అన్నదమ్ముళ్లను బలిగొన్న ఆర్టీసీ బస్సు

ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. బైక్‌ను వేగంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ముళ్లు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ విషాద సంఘటన ఏపీలోని విశాఖపట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:06 AM IST
తెల్లవారుజామున ఘోర సంఘటన.. అన్నదమ్ముళ్లను బలిగొన్న ఆర్టీసీ బస్సు
Image Credit: Gajuwaka Road AccidentSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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