/Bheemili Murder Case: విశాఖలో దారుణం.. చున్నీతో గొంతు నులిమి కిరాతకంగా భార్తను చంపేసిన భార్య

Bheemili Murder Case News: విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలిలో వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఒక పచ్చని సంసారం నడిరోడ్డుపై పడింది. ప్రియుడి మోజులో పడి, కట్టుకున్న భర్తను ఓ భార్య చున్నీతో గొంతు నులిమి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసింది. ఆపై అనారోగ్యంతో చనిపోయాడంటూ డ్రామాలు ఆడింది. అయితే చివరకు కథ అడ్డం తిరిగి పోలీసుల విచారణలో దొరికిపోయి కటకటాలపాలైంది.
ఏం జరిగిందంటే?
శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్లకు చెందిన నాగమణి అనే మహిళకు భీమిలి పరిధిలోని వలందపేటకు చెందిన బోర సూరితాతతో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం వివాహం అయింది. భర్త సూరితాత తాపీ మేస్త్రీగా పని చేస్తుండగా, నాగమణి స్థానికంగా ఉండే ఒక నూడిల్స్ దుకాణంలో పనిచేసేది. ఈ క్రమంలో నాగమణికి వేరొక వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది.
భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన సూరితాత ఆమెను తరచూ నిలదీసేవాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయమై గత కొన్ని రోజులుగా దంపతుల మధ్య నిత్యం ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయని వారు చెప్పుకొచ్చారు.
అయితే ఘటన జరిగిన రోజు మధ్యాహ్నం భవన నిర్మాణ పనుల నుంచి సూరితాత ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో మళ్లీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన నాగమణి.. తన చున్నీని భర్త మెడకు గట్టిగా బిగించి, శ్వాస ఆడకుండా చేసి ప్రాణాలు తీసింది.
హత్య చేసిన తర్వాత నాగమణి ఏమీ తెలియనట్లు నటిస్తూ కొత్త నాటకానికి తెరతీసింది. భర్తకు ఆరోగ్యం క్షీణించి, అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడంటూ బంధువులకు ఫోన్ చేసి నమ్మించింది. బంధువుల సహాయంతో సూరితాతను ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. అయితే, మృతుడి మెడపై ఉన్న నల్లటి గాయాలను చూసి బంధువులకు గట్టి అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే వారు భీమిలి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని పరిశీలించగా.. అది ముమ్మాటికీ హత్యేనని ప్రాథమికంగా తేలింది. నాగమణిని అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలిలో విచారించడంతో ఆమె ఆడిన నాటకానికి బ్రేక్ పడింది. తానే చున్నీతో మెడ బిగించి భర్తను హతమార్చినట్లు పోలీసుల ముందు నాగమణి నిజం అంగీకరించింది.
ఈ దారుణ హత్యలో నాగమణి ఒక్కరితే పాల్గొందా? లేక ఆమె ప్రియుడు లేదా మరెవరైనా సహకరించారా? అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. భర్తను పొట్టనబెట్టుకున్న నాగమణిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు, మృతుడి బంధువులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
