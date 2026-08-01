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Bhogapuram Airport: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా సర్వీసులు ప్రారంభం..పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!

Bhogapuram Airport Air India Services: దేశీయ విమానాయాన రంగంలో మరో అద్భుతమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఉత్తరాంధ్రలో నిర్మించిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నేడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ క్రమంలో భోగాపురం నుంచి ఆగస్టు 17 నుంచి విమాన సర్వీసులు స్టార్ట్ కానున్న నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ తాము అందుబాటులోకి తెచ్చిన సర్వీసుల వివరాలను ప్రకటించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:42 AM IST
Bhogapuram Airport: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్ ఇండియా సర్వీసులు ప్రారంభం..పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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