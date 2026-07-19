Bhogapuram Airport Specialities Video: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మొదట జూలై 5న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ నేపథ్యంలో పనులు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విమాన రాకపోకల విషయంలో ఏవియేషన్ విభాగం కూడా సమీక్ష నిర్వహించింది. జూలై మూడవ వారంలో ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం ఉన్నప్పటికీ, తాజాగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రధాని మోడీ చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభమవుతుందని ప్రకటించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవం చారిత్రాత్మకంగా ఉండాలని, మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పేలా ప్రతి విభాగం సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులతో సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన ఆదేశించారు.
ఉత్తరాంధ్రకు గేమ్ ఛేంజర్... వెర్రీ స్పెషల్
భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరినట్లే ఉంటుంది. ఇది ఉత్తరాంధ్రకు ఒక పెద్ద గేమ్ ఛేంజర్. ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' అని నామకరణం చేశారు. విజయనగరం జిల్లాలో2023 ఎకరాల్లో, మొత్తం రూ.4592 కోట్లతో GMR సంస్థ దీనిని నిర్మించింది. ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ 'ఫ్లయింగ్ ఫిష్' డిజైన్తో అందరినీ ఆకట్టుకోనుంది. 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచినా, 25 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనా తట్టుకునేలా దీనిని డిజైన్ చేశామని అధికారులు వెల్లడించారు.
భోగాపురానికి కీలక గుర్తింపు...
ఈ విమానాశ్రయ ప్రారంభానికి ముందే దీనికి ఒక కీలక గుర్తింపు లభించింది. భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఇమిగ్రేషన్ చెక్పోస్ట్గా కేంద్ర హోమ్ శాఖ గుర్తింపు ఇచ్చింది. ఇమిగ్రేషన్, విదేశీయుల నమోదు చట్టం పరిధిలోకి ఈ విమానాశ్రయాన్ని చేర్చి, దీనికి సంబంధించిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను కూడా జారీ చేసింది. కేటగిరీ-1 జాబితాలో 39వ స్థానంలో భోగాపురాన్ని చేర్చడంతో, ఇక్కడి నుంచి విదేశాలకు విమానాల రాకపోకలకు మార్గం సుగమం అయ్యింది.
అల్లూరి అందాలు చూశారా?...
సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రోజులుగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కూడా ఎక్స్ (X) వేదికగా ఈ అల్లూరి ఎయిర్పోర్ట్ అందాలను షేర్ చేస్తూ, ఇది అన్ని సౌకర్యాలతో ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ప్రయాణికులకు ప్రీమియం అనుభూతిని అందించనున్న ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ విదేశీ విమానాశ్రయాలను సైతం తలపిస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
A new gateway is taking shape in Andhra Pradesh ✈️
The upcoming Alluri Sitarama Raju International Airport in Bhogapuram reflects the @narendramodi government's focus on world-class infrastructure, enhanced connectivity, and future-ready growth.
From boosting tourism and… pic.twitter.com/u8s8w223Mn
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) July 4, 2026
సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన..
భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్రకు వరంలా మారుతుందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. విమానాశ్రయం పనులపై కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అధికారులతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు. భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ను ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేలా షెడ్యూల్ ఖరారు చేశారని తెలిపారు. 2014లో నాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మొదలైన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పనులను కూటమి ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసి, రెండేళ్ల కాలంలో పూర్తి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. సర్వాంగ సుందరంగా తయారైన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభ కార్యక్రమాలపై సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఎయిర్పోర్ట్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి అవసరమైన ఎనిమిది కీలక అనుమతులు ఇప్పటికే లభించాయని అధికారులు వివరించారు.
మెరుగైన జీవనం..
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కొత్త అవకాశాల వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగవంతమవుతాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విమాన రాకపోకలు మొదలైన తర్వాత ఆ ప్రాంత ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని, సామాన్యులు కూడా అనేక రకాలుగా లబ్ధి పొందుతారని తెలిపారు. రవాణాకే కాకుండా, టూరిజం, పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధికి కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల అన్ని వర్గాలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని, సంపద సృష్టికి ఇది తోడ్పడుతుందని సీఎం అన్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, హైవేలు, పోర్టులు, ఎయిర్పోర్ట్లతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందని, రానున్న రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర అన్-స్టాపబుల్గా మారుతుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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