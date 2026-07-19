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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఆగష్టు 1న ప్రారంభం.. అల్లూరి ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అందాలు చూశారా? దీని ప్రత్యేకతలివే!!

ఎట్టకేలకు భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ను ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న ప్రకటించారు. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా ఉండాలని ఆయన అధికారులకు ఆదేశించారు. నిన్న అధికారులతో కలిసి ఎయిర్‌పోర్ట్ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, ఇది ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారంలా మారి సరికొత్త అవకాశాలను తెస్తుందని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రత్యేకతలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 19, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:09 AM IST
భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఆగష్టు 1న ప్రారంభం.. అల్లూరి ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అందాలు చూశారా? దీని ప్రత్యేకతలివే!!
Image Credit: Bhogapuram Airport Specialities Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఆగష్టు 1న ప్రారంభం.. అల్లూరి ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అందాలు చూశారా? దీని ప్రత్యేకతలివే!!
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