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Bhogapuram Airport Slogan: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ వేళ బంపరాఫర్..చిన్న పనికి లక్ష రూపాయలు!

Bhogapuram Airport Slogan News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉత్తరాంధ్రలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆగస్టు 1న ప్రారంభం కానుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయానికి ప్రత్యేక స్లోగన్ ఇవ్వాలని విద్యార్థులను జిల్లా యంత్రాంగం కోరింది. సరైన స్లోగన్ ఇచ్చిన వారికి రూ.1 లక్ష బహుమతిగా ఇస్తామని పేర్కొంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:36 PM IST
Bhogapuram Airport Slogan: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ వేళ బంపరాఫర్..చిన్న పనికి లక్ష రూపాయలు!

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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