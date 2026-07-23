Bhogapuram Airport Slogan News: విజయనగరం జిల్లాలో నిర్మించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' (భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్) ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి విద్యార్థుల కోసం ఒక విశేషమైన పోటీని ప్రకటించారు. ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతూ ఆకట్టుకునే తెలుగు స్లోగన్ రూపొందించిన విద్యార్థికి రూ.1,00,000 (రూ.లక్ష) నగదు బహుమతి అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు.
పోటీ వివరాలు & దరఖాస్తు విధానం..
అర్హత: 6వ తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు మాత్రమే పాల్గొనడానికి అర్హులు.
కంటెంట్ శైలి: స్లోగన్ కేవలం తెలుగులో మాత్రమే ఉండాలి. ఇది ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి, విమానాశ్రయ ప్రాముఖ్యత, భవిష్యత్తు ఆశయాలను ప్రతిబింబించేలా ఉండాలి.
చివరి తేదీ: జులై 25, సాయంత్రం 5:00 గంటల లోపు పంపాల్సి ఉంటుంది.
సబ్మిషన్ వివరాలు: మీ స్లోగన్తో పాటు పేరు, చదువు, చిరునామా, మొబైల్ నంబర్లను జత చేసి క్రింది మార్గాల ద్వారా పంపవచ్చు.
వాట్సాప్ నంబర్: 9440749687
ఈ-మెయిల్ ఐడీ: airportslogan@gmail.com
అయితే ప్రభుత్వం, అధికారులు ఎంపిక చేసిన ఒకే ఒక్క ఉత్తమ స్లోగన్కు రూ.1 లక్ష నగదు బహుమతి లభిస్తుంది.
ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లు వేగవంతం
విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి రావాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసి స్వయంగా ఆహ్వానించగా, ప్రధాని కూడా అంగీకరించారు. మరోవైపు అమరావతి సచివాలయంలో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల (శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి, పార్వతీపురం మన్యం) అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జనసమీకరణ, రవాణా, భోజన, పార్కింగ్ వసతులపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆగస్టు 1న ప్రారంభోత్సవం ఉండటంతో, లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు కూడా ఒకరోజు ముందుగానే పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook