/Botsa Satyanarayana KA Paul: బొత్స సత్యనారాయణ Vs విజయసాయిరెడ్డి..బొత్సకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన కేఏ పాల్!

Botsa Satyanarayana Vs Vijaya Saireddy: వైసీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ విజయసాయిరెడ్డి రాసిన లేఖ ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ లేఖలో ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన ఓ కీలక నేత ప్రస్తుతం పార్టీ మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ సాయిరెడ్డి పేర్కొనడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఆయన ఆ నేత పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినప్పటికీ, ఆ వ్యాఖ్యలు మాజీ మంత్రి, వైసీపీ సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణను ఉద్దేశించినవేనన్న చర్చ జోరుగా మొదలైంది.
గతంలో బొత్స జనసేనలోకి వెళ్తారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆధారాలు లేని గాలివార్తలు ప్రచారమయ్యాయి. అయితే సరిగ్గా స్థానిక ఎన్నికల సమయంలోనే సాయిరెడ్డి ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో పాత ప్రచారం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.
సాయిరెడ్డి, బొత్సల మధ్య పాత కోల్డ్వార్..
గతంలో విజయసాయిరెడ్డి వైసీపీలో ఉత్తరాంధ్ర ఇన్ఛార్జ్గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా, బొత్స సత్యనారాయణ కూడా అదే ప్రాంతంలో పార్టీకి బలమైన నేతగా వ్యవహరించారు. ఆ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య అంతర్గతంగా తీవ్రమైన కోల్డ్వార్ నడిచిందన్న ప్రచారం విస్తృతంగా సాగింది. బొత్స ప్రాధాన్యతను తగ్గించేందుకు సాయిరెడ్డి తెరవెనుక పావులు కదిపారనే ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.
అయినప్పటికీ, గతంలో సాయిరెడ్డి పార్టీని వీడిన సమయంలో బొత్స ఆయనపై ఎలాంటి బహిరంగ విమర్శలు చేయకుండా సైలెంట్గా ఉన్నారు. అలా సైలెంట్గా ఉన్న బొత్సను ఉద్దేశించి, ఇప్పుడు సాయిరెడ్డి ఎందుకు వ్యాఖ్యలు చేశారన్నది రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది.
బొత్స 'కేఏ పాల్-2' సెటైర్.. కేఏ పాల్ తీవ్ర ఆగ్రహం
సాయిరెడ్డి పేర్కొన్న ఉత్తరాంధ్ర నేత ఎవరంటూ మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించగా బొత్స సత్యనారాయణ ఘాటుగానే స్పందించారు. విజయ సాయిరెడ్డి వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా కొట్టిపారేస్తూ, ఆయనను 'కేఏ పాల్-2' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. అయితే, విజయసాయిరెడ్డికి కౌంటర్ ఇచ్చే క్రమంలో తన పేరును ప్రస్తావించడంపై కేఏ పాల్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. విజయసాయిరెడ్డిని తనతో పోల్చడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ, తనను కించపరిచేలా మాట్లాడవద్దని బొత్సను హెచ్చరించారు.
తన గురించి మాట్లాడే ముందు గతంలో తన సభలకు వచ్చి తన ఆశీస్సులు పొందిన విషయాన్ని బొత్స గుర్తుంచుకోవాలని హితవు పలికారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం పోరాడుతూ అమెరికాలో ఉన్న తనతో పోలిక ఏమిటంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా సాయిరెడ్డి లేఖతో మొదలైన రచ్చ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను దుమారాన్ని రేపుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook