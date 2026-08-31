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Botsa Satyanarayana KA Paul: బొత్స సత్యనారాయణ Vs విజయసాయిరెడ్డి..బొత్సకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన కేఏ పాల్!

Botsa Satyanarayana Vs Vijaya Saireddy: మాజీ ఎంపీ, వైసీపీ మాజీ నేత విజయసాయి రెడ్డి రాసిన లేఖ ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నేత పార్టీ మారబోతున్నారని విజయసాయిరెడ్డి లేఖలో రాసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయంగా పెద్ద హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. అయితే అందులో బొత్స నారాయణ పేరు ప్రస్తావించకపోయినా.. అతడ్ని ఉద్దేశించే లేఖ రాసినట్లు కొన్ని పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే గతంలోనూ విజయసాయిరెడ్డి, బొత్స సత్యనారాయణ మధ్య కోల్డ్ వార్ నడిచిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పరోక్షంగా రాసిన ఈ లేఖ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. మరోవైపు బొత్స సత్యనారాయణ విజయ్ సాయిరెడ్డిని ఉద్దేశించిన చేసిన 'కేఏ పాల్ 2' అనే వ్యాఖ్యలపై కేఏ పాల్ స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:32 PM IST
Botsa Satyanarayana KA Paul: బొత్స సత్యనారాయణ Vs విజయసాయిరెడ్డి..బొత్సకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన కేఏ పాల్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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