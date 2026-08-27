/Jyothula Nehru: జ్యోతుల నెహ్రూకు చంద్రబాబు బంపరాఫర్.. కీలక బాధ్యతలు అప్పగింత..?

Jyothula Nehru: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాపై జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూకు మంచి పట్టుంది. ఆయన మొదట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ తర్వాత ప్రజారాజ్యం.. అనంతరం వైసీపీ తిరిగి టీడీపీ ఇలా పార్టీలు మారారు. ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నా జనంలోనే ఉంటారనే టాక్ ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీలో నంబర్ టూ స్థానంలో కొనసాగిన యనమల రామకృష్ణుడితో ఆయనకు అస్సలు పొసిగేది కాదు. ఇందుకు కారణం నెహ్రూను యనమల ఎదగనిచ్చేవారు కాదని అంటారు. తనకు పోటీగా మారతాడన్న భయంతో నెహ్రూకు మంత్రి పదవి రాకుండా యనమల అడ్డుకునేవారని ప్రచారం ఉండేది. ఇటీవల ఓ సందర్భంలో స్వయంగా నెహ్రూ ఆ విషయాన్ని బయటపెట్టారు కూడా. యనమలతో పోటీపడుతూ ఒకే పార్టీలో ఇంటి పోరు భరించలేక ఆయన చిరంజీవి పార్టీ ప్రజారాజ్యంలో చేరిపోయారు. ప్రజారాజ్యంలో ఆయనకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడిని చేశారు. చిరంజీవి పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేయడంతో ఆ పార్టీలోకి వెళ్లలేక వైసీపీలో చేరిపోయారు. ఆ తరువాత తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిపోయి.. ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు..
గతంలో వైసీపీ అధిష్టానం ముఖ్యంగా అధినేత జగన్ నెహ్రూ సీనియారిటీని ఎంతో గౌరవించారు. ఆయనను శాసనసభాపక్ష ఉపనేతను కూడా చేశారు. నెహ్రూ కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలో పార్టీ బలోపేతానికి విశేషంగా కృషి చేశారు. జడ్పీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. వైసీపీలో ఉండగా అధినేత జగన్ ఓ దశలో నెహ్రూను పక్కనపెట్టి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి పెద్ద పీట వేయడం మొదలుపెట్టారు. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ గా నెహ్రూకు అవకాశం ఇవ్వకుండా జూనియర్ అయిన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి అవకాశాన్ని ఇవ్వడాన్ని నెహ్రూ తట్టుకోలేకపోయారు.
అదే సమయంలో నెహ్రును పార్టీలోకి రావాలంటూ చంద్రబాబు రాయబారం పంపారు. తన ఇగో దెబ్బతినడంతో ఆయన వెంటనే వైసీపీని వదిలేసి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిపోయారు. అయితే టీడీపీలో చేరిన తర్వాత ఆయన కుమారుడు జ్యోతుల నవీన్ జడ్పీ చైర్మన్ అయ్యారు. ఇదే సమయంలో పార్టీలో యనమల జోక్యంతో హవా తగ్గుతూ వచ్చింది. టిడిపికి నెహ్రూ ట్రబుల్ షూటర్ గా మారారు. జిల్లా విడిపోయినా ఉమ్మడి జిల్లా స్థాయిలో కాకినాడ, అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరిలో ఆయన తన హవా మరింత పెంచుకున్నారు. ఆయన పార్టీకి ఉపయోగపడుతున్న విషయాన్ని అధిష్టానం గుర్తించిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది..
ఇక 2024 ఎన్నికలలో నెహ్రూ జగ్గంపేట నుంచి గెలవడంతో మంత్రి పదవి వస్తుందని ఆయన అభిమానులు ఆశించారు. అయితే కాకినాడ జిల్లా నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ను ఉపముఖ్యమంత్రిగా క్యాబినెట్ లోకి తీసుకోవడంతో మరొకరికి మంత్రిగా చాన్స్ ఇవ్వలేదు. ప్రస్తుతం కాకినాడ జిల్లా నుంచి పవన్ ఒక్కరే మంత్రిగా ఉన్నారు. సీనియర్ అయిన నెహ్రూను మంత్రిని చేస్తే పవన్ ఇబ్బందుల్లో పడతారని మంత్రి ఇవ్వలేదన్న ప్రచారం సైతం జరిగింది. మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోయినా నెహ్రూ ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. పార్టీ ఎదగడానికి కృషి చేశారు. అప్పటికే ముద్రగడ వైసీపీలో చేరడంతో టిడిపిలో కాపులకు పెద్దదిక్కుగా నెహ్రూ మారారు.
అందుకే ఆయన కుమారుడు నవీన్కు రెండుసార్లు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్ష పదవి దక్కింది. అంతేకాదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యునిగా నెహ్రూకు అవకాశం కల్పించారు. అలాగే పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యునిగాను ఆయనకు మరో ఛాన్స్ ఇచ్చారు. తాజాగా ప్రొటెం స్పీకర్గా ఆయన్ను ఎంపిక చేశారు. దీంతో తెలుగుదేశం పార్టీ నెహ్రూ కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు యనమలకు పూర్తిగా పార్టీలో ప్రాధాన్యత తగ్గిపోవడంతో నియోజకవర్గానికే పరిమితమయ్యారు. తుని ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న తన కుమార్తెకు సహకరిస్తున్నారు. ఆయనకు ఇక పార్టీలో పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉండదని, నామినేటెడ్ పదవి కూడా ఇవ్వరన్న ప్రచారం సాగుతోంది. మంత్రి నారా లోకేష్ తో యనమలకు విభేదాలు ఉండడమే దీనికి కారణంగా చెబుతున్నారు.
మరోవైపు సాగునీటి రంగంపై అపారమైన అనుభవం ఉన్న జ్యోతుల నెహ్రుకు ఇరిగేషన్ మంత్రి చేయాలన్న కోరిక మాత్రం మిగిలిపోయిందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఆయన మాత్రం మంత్రి పదవి పై ఆశ లేదని అంటూ వస్తున్నారు. కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను జగ్గంపేట నుంచి, తన కుమారుడు మరోచోట నుంచి పోటీ చేస్తారని ప్రకటించారు. మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోయినా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికీ సీఎం చంద్రబాబు సీటు ఇస్తారనే చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటించారన్న ప్రచారం మొదలైంది. జిల్లాలో సీనియర్ నేతలు తమ వారసులను తెరపైకి తెచ్చుకోలేకపోయినా యనమల తన కుమార్తెను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకున్నారు. నెహ్రూ తన కుమారుడిని జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడే కాదు. జడ్పీ చైర్మన్ కూడా చేసుకున్నారు. ఇక నవీన్ ను ఎమ్మెల్యే చేయడమే ఆయన ఉన్న లక్ష్యం అని జగ్గంపేట అభిమానులు చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద పోయిన చోటే వెతుక్కోవాలనే గోదారోళ్ల సామెతను నిజం చేస్తూ తెలుగుదేశంలో ఎదగలేకపోయినా ఆయన ఇప్పుడు అదే పార్టీకి పెద్దదిక్కుగా మారారనే ప్రచారమైతే జోరుగా సాగుతోంది.