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Jyothula Nehru: జ్యోతుల నెహ్రూకు చంద్రబాబు బంపరాఫర్.. కీలక బాధ్యతలు అప్పగింత..?

Jyothula Nehru: ఇప్పుడాయన తెలుగుదేశం పార్టీలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యే. గతంలో అనేక పార్టీల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయన సొంతం. కానీ ఆయన ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీలో చక్రం తిప్పడం ఆయన శైలి అన్న చర్చ ఉంది. అలాగే ఆయన పార్టీ మారినా క్యాడర్ మాత్రం ఆయన వెంటే ఉంటారు. అందుకే ప్రస్తుతం ఆయన టీడీపీలో మకుటం లేని మహారాజుగా ఎదుగుతున్నారా? ఒక్క మంత్రి పదవి లేదన్న నిరాశ తప్పితే.. ఆయన సీనియారిటీని గౌరవించి పార్టీ కూడా ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందా? ఇంతకీ ఎవరా సీనియర్ ఎమ్మెల్యే? సీఎం చంద్రబాబు ఆయనకు ఎందుకంతలా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు?

Written ByG Shekhar
Published: Aug 27, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:26 PM IST
Jyothula Nehru: జ్యోతుల నెహ్రూకు చంద్రబాబు బంపరాఫర్.. కీలక బాధ్యతలు అప్పగింత..?
Image Credit: Jyothula Nehru

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Jyothula Nehru: జ్యోతుల నెహ్రూకు చంద్రబాబు బంపరాఫర్.. కీలక బాధ్యతలు అప్పగింత..?
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