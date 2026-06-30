Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /విశాఖపట్టణంలో ప్రతిష్టాత్మక సదస్సు.. నవంబర్‌ 12, 13 తేదీల్లో సీఐఐ కార్యక్రమం

విశాఖపట్టణంలో ప్రతిష్టాత్మక సదస్సు.. నవంబర్‌ 12, 13 తేదీల్లో సీఐఐ కార్యక్రమం

31st Edition CII Summit At Vizag: ఏపీలో అతిపెద్ద నగరంగా ఉన్న విశాఖపట్టణంలో మరో ప్రతిష్టాత్మక సదస్సు జరగనుంది. నవంబర్ 12,13 తేదీల్లో విశాఖలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి భారీ ఏర్పాట్లు.. సన్నాహాక సదస్సులు ఏపీలో జరగనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:15 AM IST
విశాఖపట్టణంలో ప్రతిష్టాత్మక సదస్సు.. నవంబర్‌ 12, 13 తేదీల్లో సీఐఐ కార్యక్రమం
Image Credit: CII Partnership Summit At VisakhapatnamSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విశాఖపట్టణంలో ప్రతిష్టాత్మక సదస్సు.. నవంబర్‌ 12, 13 తేదీల్లో సీఐఐ కార్యక్రమం
CII Partnership Summit2 min ago
2
Hero Motors26 min ago
3
Immediate Surgery48 min ago
4
Telangana Govt Employees1 hr ago
5
Garuda SevaJun 29