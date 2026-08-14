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డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసు.. టీడీపీకి డ్యామేజ్..? రంగంలోకి చంద్రబాబు ‘ట్రబుల్ షూటర్స్’

Rajahmundry Doctor Priyanka Murder Case: రాజమండ్రిలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెడ్డ పేరు తెచ్చిపెట్టాయా..! డాక్టర్ ప్రియాంక హిట్ అండ్ రన్ కేసు.. తెలుగుదేశం పార్టీకి డ్యామేజ్  చేసిందని కార్యకర్తల్లో చర్చ జరుగుతోందా..! నష్ట నివారణ చర్యల్లో భాగంగా టీడీపీ  అధిష్టానం ఏం చేస్తోంది..! ఇంతకీ రాజమండ్రిలో అధికార పార్టీకి ఏమైంది..! దీనికి కారకులు ఎవరు..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 14, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:16 PM IST
డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసు.. టీడీపీకి డ్యామేజ్..? రంగంలోకి చంద్రబాబు ‘ట్రబుల్ షూటర్స్’
Image Credit: Rajahmundry Doctor Priyanka Murder

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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