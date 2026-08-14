/డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసు.. టీడీపీకి డ్యామేజ్..? రంగంలోకి చంద్రబాబు ‘ట్రబుల్ షూటర్స్’

Rajahmundry Doctor Priyanka Murder Case: రాజమండ్రిలో ఇటీవల జరిగిన డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసు నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి డ్యామేజ్ చేసే పరిణామాలు జరిగినట్లు ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లోనే అంతర్మధనం నెలకొంది. కూటమి శ్రేణుల్లోనూ ఈ చర్చ జరుగుతోంది. ఈనెల మూడో తేదీన డాక్టర్ ప్రియాంక ను ఇద్దరు యువకులు కారుతో తొక్కించి చంపిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం అయ్యింది. పోలీసులు మూడు రోజులు ఆలస్యంగా కేసును వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు అనే విమర్శ ఎక్కువగా ఉంది. మరోవైపు నిందితులు ఇద్దరికి టిడిపికి చెందిన ఒక నాయకుడు మద్దతు తెలిపి రక్షించే ప్రయత్నం చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఆ టీడీపీ నాయకుడి కారణంగా అటు రాజమండ్రి సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్.. ఇటు రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి సైతం విమర్శలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వచ్చిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది..
ఇక రాజమండ్రిలో జరిగిన పరిణామాలు నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా జోక్యం చేసుకుని డాక్టర్ ప్రియాంక కేసు పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఈ కేసులో నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ప్రత్యేకంగా రెండు గంటల పాటు సమీక్ష నిర్వహించి పోలీసులు ఉన్నతాధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారని తెలుస్తోంది. ఇటు రాజమండ్రిలో కూటమి ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా అధ్యక్షులు, నాయకులు వరుసగా మీడియా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రియాంక హత్యకు త్వరితగతిన న్యాయం చేయడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ కేసు వివరాలను మూడు రోజులపాటు పోలీసులు బయటికి చెప్పకపోవడం తప్పే అని... దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరుగుతుందని వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉంటే ప్రియాంక కేసుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో క్లారిటీ ఇచ్చే బాధ్యతను సీఎం చంద్రబాబు ఇద్దరికి ప్రధానంగా అప్పగించినట్లుగా కనిపించింది. అనపర్తి బిజెపి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ముందుగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వివరణ ఇచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు ఈ కేసుపై చాలా సీరియస్ ఉన్నారనీ.. ఏం జరిగిందో ప్రజలకు వివరించాలని సీఎం తమను ఆదేశించినట్లు ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి తెలిపారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం జిల్లా టిడిపి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరికి సైతం కీలకమైన పాత్ర పోషించారు. తెలంగాణలో ప్రియాంక స్వగ్రామంలో జరిగిన అంత్యక్రియల్లో బొడ్డు వెంకటరమణ స్వయంగా పాల్గొన్నారు. కూటమి నేతల మీడియా సమావేశాన్ని ఆయనే లీడ్ చేశారు. ప్రియాంక కేసు నేపథ్యంలో రాజమండ్రిలో పార్టీకి నష్టం జరిగినట్లు సీఎం చంద్రబాబు వద్ద పక్కగా నివేదికలు ఉన్నాయని... అందుకే ఆయన నష్ట నివారణ చర్యలను ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డు వెంకటరమణకు అప్పగించినట్లుగా పరిణామాలు కనిపించాయి.
అయితే రాజమండ్రి సిటీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రియాంకకు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దీంతో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. నేరం జరిగిన మూడు గంటల వ్యవధిలోనే కేసు నమోదు అయినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆలస్యంగా స్పందించారు అనే విమర్శలు కూడా ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డిపై వచ్చాయి. ఇటు రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి విషయానికి వస్తే పోలీసులు తనకు కనీసం సమాచారం ఇవ్వలేదని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీడీపీ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు మద్దతుదారుడే కదా అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా రాజమండ్రిలో ఇద్దరు టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు ఉండి ఈ కేసు విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వంపై వచ్చిన విమర్శలకు సకాలంలో స్పందించలేదు అనే మాట ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లోనే వినిపించింది. ఈ కారణంగానే సీఎం చంద్రబాబు నష్ట నివారణ చర్యలో భాగంగా ట్రబుల్ షూటర్స్ గా అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి.. జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డు వెంకటరమణలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడించారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఈ కేసులో పోలీసుల జాప్యానికి అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడే కారణమని వైసిపి మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ సైతం విమర్శలు చేశారు.
ఏదీఏమైనా రాజకీయంగా చూస్తే అటు రాజమండ్రి సిటీ.. ఇటు రాజమండ్రి రూరల్ ఈ రెండూ టీడీపీకి బలమైన నియోజకవర్గాలు. అయితే ప్రియాంక కేసు నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేల పై వచ్చిన విమర్శలు ఇక్కడ తొలిసారిగా కూటమికి మచ్చ తెచ్చినట్లుగానే చర్చ జరుగుతోంది. ప్రియాంక కేసు కు సంబంధించి టీడీపీ అధిష్టానం నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టినట్టుగానే కనిపిస్తుంది. అయితే రానున్న రోజుల్లో ఇక్కడ రాజకీయంగా డ్యామేజ్ జరగకుండా టీడీపీ అధిష్టానం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుందా. ఇప్పటి నుంచి అయినా సీఎం చంద్రబాబు రాజమండ్రి పై ఫోకస్ పెడతారా అనేది మాత్రం చూడాలి అంటున్నారు.