/Pawan Kalyan: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్.. రూ. 25 లక్షల ఎక్ర్ గ్రెషియా ప్రకటన..

Pawan kalyan and Minister nara Lokesh visits vizag steel plant accident victims family: విశాఖ పట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన యావత్ దేశాన్ని కన్నీళ్లు పెట్టించేదిగా మారింది. లాడిల్ నుంచి ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఉక్కు బకెట్లు కింద పడిపోయాయి. ఈ ద్రవం కార్మికులు మీద పడటంతో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న 8 మంది కార్మికులు సజీవ దహనం అయ్యారు. ఆస్పత్రిలో పలువురు చికిత్స పొందుతున్నారు. కనీసం చనిపోయిన వారు డెడ్ బాడీస్ సైతం గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారిపోయారు. ఎనిమిది మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం కేజీహెచ్కు తరలించారు. మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు మృతుల బంధువుల శాంపిల్స్ను తీసుకుని ల్యాబ్కు పంపిస్తామని వైద్యులు తెలిపారు.
డీఎన్ ఏ పరీక్షలు చేస్తే కారీ గుర్తు పట్టలేని విధంగా డెడ్ బాడీలు మాంసం ముద్దలా మారిపోయాయి. మరోవైపు ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ వారిని విశాఖలోని కిమ్స్, సెవన్ హిల్స్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఘటన గురించి అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గాయపడ్డ వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు. ప్రభుత్వం స్టీల్ ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారాలోకేష్ బాధితుల పరామర్శ..
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ పరామర్శించారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన ఎమినిది మంది బంధువులను పరామర్శించి.. వారి నుంచి ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని అన్నారు.
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి సెవన్ హిల్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మంత్రి లోకేశ్తో పాటు కేంద్రమంత్రి భూపతి రాజు, హోం మంత్రి అనిత, ఎంపీ భరత్, పల్లా శ్రీనివాసరావు.. బాధితులను పరామర్శించారు.
ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..
విశాఖ పట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ విస్పోటనం ఘటనలో చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ గ్రేషియాను ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం నుంచి పరిహరంను ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం తో పాటు మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ఉద్యోగం.. రిటైర్మెంట్ పరిధి వరకు స్టీల్ ప్లాంట్ క్వార్టర్స్ లోనే ఉండొచ్చని పవన్ పేర్కొన్నారు.
బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ స్పష్టం చేశారు. సేఫ్టీ మేజర్స్ ఎంతవరకు తీసుకున్నారో నివేదిక రావాల్సి ఉందన్నారు. 23 ఏళ్లలో ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రమాదం జరగలేదన్నారు.
చైనా, ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశాల్లో కూడా లాడిల్ బ్లాస్ట్ లాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదన్నారు. సేఫ్టీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా చూసినట్లు చెప్పారు. బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి నిపుణుల తో త్రీమాన్ కమిటీ వేసినట్లు చెప్పారు. నివేదిక వచ్చాక అసలు విషయం తెలుస్తుందన్నారు.
సేఫ్టీ ఆడిట్ విషయంలో అధికార యంత్రాంగాల లోపాలు ఉంటే ఊరుకునేది లేదు. కచ్చితంగా చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. నా వరకు ఈ దుర్ఘటనలు నన్ను చాలా బాధించాయన్నారు.మరోమారు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
వామపక్ష పార్టీ నేతలతో మంత్రి లోకేష్ వాగ్వాదం..
విశాఖ కేజీహెచ్ దగ్గర వామపక్ష పార్టీ నేతలతో మంత్రి లోకేష్ వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. బాధితులకు అండగా ఉండాలని ఒక్కొక్కరికి రూ. కోటి ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలని కార్మిక సంఘాల నేతలు, వామపక్ష పార్టీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో నారాలోకేష్ మాట్లాడుతూ.. డబ్బులిచ్చి దులుపుకోవడానికి రాలేదన్నారు.
బాధితులకు అండగా ఉండడానికే వచ్చామంటూ నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఒకనొక సందర్భంలో.. ఎందుకు అరుస్తున్నారు, నేను చనిపోయిన వారి కుటుంబంతో మాట్లాడుతున్నాను, మీ కుటుంబంలో ఎవరు చనిపోలేదు కదా అంటూ కార్మిక సంఘాల నేతలపై లోకేష్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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