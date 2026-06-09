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Pawan Kalyan: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్.. రూ. 25 లక్షల ఎక్ర్ గ్రెషియా ప్రకటన..

Pawan kalyan announces rs 25 lakh ex gratia: విశాఖ పట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబాలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారాలోకేష్ పరామర్శించి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు. అంతే కాకుండా ఎక్స్ గ్రేషియా సైతం ప్రకటించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:58 PM IST
Pawan Kalyan: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్.. రూ. 25 లక్షల ఎక్ర్ గ్రెషియా ప్రకటన..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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