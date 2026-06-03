/Pandu Master Health Bulletin: రెండు కాళ్లకు సర్జరీ.. పండు మాస్టర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..

Doctors released Dhee dance master pandu health bulletin: ప్రముఖ డ్యాన్స్ షో ఢీ డ్యాన్సర్ పండు మాస్టర్ విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే ఆయను దగ్గరలోని మెడికవర్ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన విశాఖలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులు తాజాగా హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేశారు. వైద్యులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, రోడ్డు ప్రమాదంలో పండు మాస్టర్ రెండు కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని తెలిపారు. హిప్ జాయింట్ డిస్లొకేట్ కావడంతో పాటు మోకాళ్ల కింద భాగంలోని ఎముకలు, జాయింట్లు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఒక సర్జరీ చేశామన్నారు.
మరల మిగిలిన గాయాలకు శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తామన్నారు. ప్రమాద సమయంలో తలకు కూడా గాయం అయిన కూడా ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రాణాపాయ పరిస్థితి లేదని చెప్పారు. ఆపరేషన్ అనంతరం పండు మాస్టర్ కనీసం ఆరు నెలల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు.
రోడ్డు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..?..
పండు మాస్టర్ తన డ్యాన్స్ బృందంతో కలిసి విశాఖ జిల్లా తగరపువలసలో నిర్వహించిన అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక డ్యాన్స్ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణంలో ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తన టీమ్లోని ఒక లేడీ డ్యాన్సర్ అస్వస్థతకు గురికావడంతో వాహనాన్ని రోడ్డుపక్కన ఆపారు. ఆ సమయంలో పండు మాస్టర్ కారులో నుంచి దిగి వెనుక భాగంలో నిలబడి ఉన్నారు.
ఆ సమయంలో కోళ్ల వ్యాన్ వచ్చి వేగంగా ఢీకొనడంతో పండు మాస్టర్ తో పాటు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. కారు, వ్యాన్ మధ్య పండు మాస్టర్ చిక్కుకుపోయారు. వెంటనే స్థానికులు, సహచరుల సాయంతో పండు మాస్టర్ ను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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