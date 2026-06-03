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Pandu Master Health Bulletin: రెండు కాళ్లకు సర్జరీ.. పండు మాస్టర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..

Dhee fame pandu master health bulletin: పండు మాస్టర్ విశాఖ పట్నంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆయన రెండు కాళ్లకు కూడా సర్జరీ చేయాలని వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆరునెలల వరకు రెస్ట్ తప్పనిసరి తీసుకొవాలని చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:43 PM IST
Pandu Master Health Bulletin: రెండు కాళ్లకు సర్జరీ.. పండు మాస్టర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..
Image Credit: pandumaster(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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