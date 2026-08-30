DCCB Bank Scam: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జిల్లాలు విడిపోయి ఏళ్ళు గడుస్తున్నా జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు మాత్రం ఉమ్మడిగానే కొనసాగుతున్నాయి. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో డీసీసీబీ బ్యాంకులు 10 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా వార్షిక టర్నోవర్ సాధించినా అప్పుల ఊబిలో నిండా మునిగిపోయాయి. రాష్ట్రంలో 13 డీసీసీబీ బ్యాంకుల్లో తూర్పు చివరి స్థానంలో నిలిచిందని అధికారుల లెక్కలు చెబుతున్నాయి. నిరర్థక ఆస్తులు విలువ ఏటేటా పెరిగిపోతూ బ్యాంకు మనుగడ సాధించలేని దుస్థితికి చేరుతోంది.
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత రైతు సంఘం జాతీయ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కంటే కూడా డీసీసీబీ పరిధిలో పనిచేసే సొసైటీల పైనే ఆధారపడతారు. సొసైటీల నుంచి అప్పు తెచ్చుకుంటారు. గోల్డ్ లోనూ అక్కడే తెస్తారు. సొసైటీలుగా పిలిచే ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు 297 తోపాటు 52 సహకార బ్యాంకు బ్రాంచీలతో తూర్పు డీసీసీబీ పనిచేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల వేతనాలకు సంబంధించి మూడేళ్లకు పైగా ఎరియర్స్ సైతం ఇవ్వలేని దుస్థితికి చేరిపోయింది. గతంలో ఓ చైర్మన్ హయాంలో సూపర్ గ్యాస్ పేరిట ఇష్టరాజ్యంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం రుణాలు ఇచ్చారు. దీంతో సొసైటీలు ఎడాపెడా రుణాలు ఇచ్చి కమిషన్లు మింగేశాయి. సొసైటీ చైర్మన్ నుంచి డీసీసీబీ చైర్మన్ వరకు రుణాలు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. సూపర్ గ్యాస్ తీసేసినా రుణాలు మాత్రం ఇప్పటికీ అలాగే చూపుతున్నారు. టిడిపి హయంలో చైర్మన్ బ్యాంకు ను నిండా ముంచేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఇక కిర్లంపూడి, ప్రత్తిపాడు, గండేపల్లి, రావులపాలెం తదితర మండలాల్లోని సొసైటీలలో భారీగా బినామీ పేర్లతో రుణాలు తీసుకోవడమే కాదు చనిపోయిన వారి పేరిట కూడా సొసైటీలలో రుణాలు తీసుకోవడంతో సహకార వ్యవసాయం నిర్వీర్యం అయిపోయిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ చైర్మన్ చేసిన అక్రమాలపై అప్పట్లోనే నేడు అధికారంలో ఉన్న కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహకారం ఇచ్చారని బాహాటంగానే కూటమి నేతలు చెబుతున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆయనపై కేసులు పెట్టింది. అరెస్టు చేసేందుకు అర్ధరాత్రి వేళ పోలీసులను పంపింది. హైకోర్టు నుంచి బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు. ఆయను అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు ఆయన ఇంటిని చుట్టు ముట్టినప్పుడు కొందరు పోలీసు అధికారులే తప్పించారని కూడా ఆరోపణలున్నాయి.
అనంతరం ఆయన గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. ఆయన హయాంలో 100 కోట్లకు పైగా బినామీ ఋణాలు, చనిపోయిన వారి పేరిట ఇచ్చిన రుణాలతో సొసైటీలు ఆర్థికంగా దివాలా తీసాయని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఆ చైర్మన్ హయంలో సొసైటీలలో ఇచ్చిన రుణాలపై సహకార శాఖ ఆడిట్ నిర్వహించింది. సెక్షన్ 51 ప్రకారం విచారణ జరిపి కోట్లాది రూపాయలు దారి మళ్ళినట్లు ఆధారాలతో నివేదికిచ్చినా ఇప్పటివరకు చర్యలు లేవు. ఇటీవల సహకార శాఖ అధికారి ఓ సొసైటీలో రుణాల రికవరీ అంటూ వెళ్ళగా రైతులు నిలదీశారు. చనిపోయిన వారి పేరిట రుణాలు ఎవరు ఇచ్చారు. బినామీ పేర్లతో రుణాలు ఎవరు తీసుకున్నారు. తమ సంతకాలు లేకుండా తమ పేర్లతో తమ పేరిట అప్పులు ఎలా వచ్చాయి అంటూ నిలదీయడంతో పోలీసుల సహాయంతో ఆ అధికారి పారిపోయి రావాల్సిన పరిస్థితి. ఆ స్థాయిలో బరితెగించి రైతుల పేరిట డీసీసీబీ అండతో సొసైటీలలో రుణాలు లాగేసారు.
ప్రస్తుతం బ్యాంకు చైర్మన్ గా జనసేన జిల్లా అధ్యక్షులు తుమ్మల బాబు వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఆయనను నియమించి ఏడాది దాటుతున్నా పాలకవర్గాన్ని నియమించలేదు. కేవలం చైర్మన్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఈయన హయాంలోనూ బినామీ రుణాల జారీ జరిగిందని ఉద్యోగులు వెల్లడించారు. ఇక పార్టీ కార్యకర్తలకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు కల్పించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో జరిగిన అక్రమాలు సరిదిద్ది రికవరీ చేపట్టి బ్యాంకును నిలబెట్టాల్సిన చైర్మన్ ఇవేమీ పట్టించుకోవడం లేదని ఉద్యోగాల కల్పన పైనే దృష్టి పెట్టారని, అలాగే ఉద్యోగుల ఎరియర్స్ కు సంబంధించి ఆయనపై పలు ఆరోపణలు వచ్చాయి. గతంలో పనిచేసిన చైర్మన్లు ఆయనకు బంధువు కావడం, ఆయన జారీ చేసిన రుణాలు పైనా ఆరోపణల నేపథ్యంలో డీసీసీబీ సీఈవో రికవరీ చేయడం మానేశారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. అలాగే బ్యాంకులో జరిగిన అక్రమాలు దొడ్డిదారిన ఉద్యోగ నియామకాల్లో సీఈఓ కు సంబంధం ఉందని ఉద్యోగులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. సీఈవో ను ప్రభుత్వం సెలవు పై పంపించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.
అయితే నీతి, నిజాయితీ, అవినీతిపై వేటు వేసే నిష్పక్షపాత రాజకీయాలు నడుపుతున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు విరుద్ధంగా ప్రస్తుత చైర్మన్ వ్యవహరిస్తున్నారని ఆ పార్టీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. 300 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నష్టాలు, 700 కోట్లకు పైగా నిరార్ధక ఆస్తులు పేరుకుపోతే రుణాలు రికవరీ, దోషులపై కేసులు పెట్టడం వంటి చర్యలు మాని అడ్డదారిన తన అనుయాయులను ఉద్యోగాలలో నియమిస్తున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఉద్యోగులు కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. ఓ వర్గం ఆయనకు అనుకూలంగా ఉండగా మరో వర్గం తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. కోట్ల రూపాయల బ్యాంకు ఆస్తులు అన్యాక్రాంతం అయ్యాయని, అలాగే 600 కోట్ల రూపాయలు పైగా రుణాలు బినామీ పేర్ల జారీ చేయడంతో తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి లేదని అధికారులు గుర్తించారు. మృతి చెందిన వారి పేరిట రుణాలు తీసుకున్న మాట వాస్తవమని డీసీసీబీ అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు. మొండి బకాయిల వసూళ్లకు, అన్యాక్రాంతమైన ఆస్తుల పరిరక్షణకు సహకరించండి. బ్యాంకు దివాలా దిశలో ఉంది అంటూ సాక్షాత్తు చైర్మన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించడం విమర్శలకు తావిచ్చింది. చైర్మన్ ఉన్నది ఎందుకు అంటూ వైసీపీ సభ్యులు ఆయనను ఎదురు ప్రశ్నించారు.