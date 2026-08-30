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DCCB Bank Scam: చనిపోయిన వారికి లోన్లు ఇచ్చేశారు..! DCCB బ్యాంక్‌లో భారీ కుంభకోణం..?

DCCB Bank Scam: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది. ఒకప్పుడు సహకార రంగానికి రారాజుగా వెలిగిన డీసీసీబీ దివాళా దిశగా పయనిస్తోంది. బినామీ పేర్లతో పాటు చనిపోయిన వారి పేర్ల మీద కూడా అధికారంలో ఉన్నవారు రుణాలు తీసుకుని ఈ బ్యాంకును ముంచేస్తున్నారు అన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత చైర్మన్ కూడా నిర్లిప్తతతో వ్యవహరించడమే గాక బినామీ లావాదేవీలకు మద్దతిస్తున్నారనే ఆరోపణలు మూట కట్టుకుంటున్నారు. జిల్లాలో రైతాంగానికి పెద్దన్నగా చెప్పే డీసీసీబీని నిండా మునిగిపోతున్నా ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదా..! ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం తీరుపై అన్నదాతలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారా..! ఇంతకీ డీసీసీబీని నిర్వీర్యం చేస్తున్న ఆ శక్తులెవరు..?

Written ByG Shekhar
Published: Aug 30, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:01 AM IST
DCCB Bank Scam: చనిపోయిన వారికి లోన్లు ఇచ్చేశారు..! DCCB బ్యాంక్‌లో భారీ కుంభకోణం..?
Image Credit: East Godavari DCCB

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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