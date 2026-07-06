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విశాఖలో గల్లంతైన మత్స్యకారులు సేఫ్.. ఒడిషాలో ప్రత్యక్షం..

Visaka patnam AP Fishermen Safe: ఒడిశా తీరంలో చిక్కుకుపోయిన విశాఖకు చెందిన మత్స్యకారులు క్షేమంగా ఉన్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. సముద్రంలో చిక్కుకున్న 10 మందిని ఒడిశా మెరైన్ పోలీసులు కాపాడినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. బోటు యజమాని దానయ్యతో పాటు మొత్తం 10 మంది మత్స్యకారులను రక్షించినట్లు తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:58 AM IST
విశాఖలో గల్లంతైన మత్స్యకారులు సేఫ్.. ఒడిషాలో ప్రత్యక్షం..
Image Credit: Vizag Fisher Man (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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