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విశాఖ బోటు మత్య్సకారులను ఆదుకోవడంలో సీఎం చంద్రబాబు ఫ్లాప్‌: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Visits Fishermen Family: విశాఖ బోటు ప్రమాదంలో గల్లంతైన మత్య్సకారుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలమైందని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మత్య్సకారులను ఆదుకోవడంలో చంద్రబాబు ఫ్లాప్‌ అని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 14, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:54 PM IST
విశాఖ బోటు మత్య్సకారులను ఆదుకోవడంలో సీఎం చంద్రబాబు ఫ్లాప్‌: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan At Vizag

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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