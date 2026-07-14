/విశాఖ బోటు మత్య్సకారులను ఆదుకోవడంలో సీఎం చంద్రబాబు ఫ్లాప్‌: వైఎస్‌ జగన్‌

Visakhapatnam: విశాఖపట్టణం బోటు ప్రమాదంలో మృతిచెందిన ఏడుగురి కుటుంబాలకు రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయం అందించాలని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే మత్య్సకారుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చంద్రబాబుకు కోరారు. విశాఖ బోటు గల్లంతుపై ప్రభుత్వం కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని.. అప్పుడే ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉంటాయని తెలిపారు.
జూలై 4వ తేదీన జరిగిన బోటు బోల్తా ప్రమాదంలో గల్లంతైన బాధిత కుటుంబాలను విశాఖపట్టణంలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పరామర్శించారు. కుటుంబాలకు ధైర్యం కల్పించిన అనంతరం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రభుత్వం స్పందన లేకుంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన నెలలోపు రూ.కోటి ఆర్థిక సహాయం కల్పిస్తాం. జూలై 5వ తేదీ తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు కనీసం నావికాదళం రక్షణ కల్పించలేదు' అని ఆరోపించారు. '114 మంది బాధితులకు మత్స్యకారులు మద్దతు ఇవ్వలేదు. ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం నుంచి కనీస మద్దతు ప్రకటన చేయకపోవడం, ఆర్థిక సహాయం చేయడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలం' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. కర్రి చిన్న మత్స్యకారుడు 16 గంటల పాటు సముద్రంలో యుద్ధం చేసి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడని.. ప్రభుత్వం జరిగిన ఘటనను శ్రద్ధగా పని చేసి ఉంటే వారి ఆచూకీ తెలిసేది అని పేర్కొన్నారు.
'జూలై 4వ తేదీ 2.30 నిమిషాలకు సమాచారం అందించిన కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదు. ఘటన ముందు ఇంటికి వస్తామని సమాచారం చిన్న మేనల్లుడుకు చెప్పాడు. తీవ్రమైన అలలు మధ్యలో బోటు బోల్తా పడింది. బోటు మునిగిపోతున్నది. అదే సమయంలో బోటు కింద ఒక వ్యక్తి అప్పటికే మరణించిన సమాచారం తెలిసింది. సముద్రంలో అలా ఉంటే ఇక్కడ వారి కుటుంబసభ్యులు ఆవేదనతో స్థానిక అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు.
'విశాఖపట్టణం జిల్లాలో అధికారులు, ప్రభుత్వ నాయకులు పట్టించుకోలేదు. తప్పు జరిగింది అని ప్రభుత్వం అంగీకరించే ఎక్కడ అవహేళన వస్తుంది అని 3 మ్యాన్ కమిటీ వేశారు. వారు రిపోర్టర్లో అసత్యంగా రిపోర్టర్ ఇచ్చారు. సమాచారం ఆలస్యంగా వచ్చింది అని 3 మ్యాన్ కమిటీలో తప్పుడు నివేదిక ఇచ్చారు' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ వెల్లడించారు. 'ప్రభుత్వంలో పెద్దలు కానీ నాయకులు వారి ఇంటికి వచ్చి పట్టించుకోలేదు. హోంమంత్రి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మత్స్యకారుల ఇంటికి వచ్చి పరామర్శ చేయలేదు' అని గుర్తుచేశారు. వీడియో కాల్లో పరామర్శలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని.. బాధిత కుటుంబానికి కూటమి ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించలేదని తెలిపారు. రాత్రికి రాత్రి ప్రభుత్వం స్పందన ఉంటే కనీసం ఐదుగురు బతికేవారు అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ వివరించారు.
బాధిత కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'తప్పు జరిగింది కాబట్టే త్రీమెన్ కమిటీ వేశారు. త్రీమెన్ కమిటీ నివేదిక అంతా తప్పులతడక. ప్రభుత్వానికి మానవత్వం ఉందా?' అని ప్రశ్నించారు. 'ఘటన జరిగిన వెంటనే ఒక్క అధికారి కూడా రాలేదు. ఉత్తరాంధ్ర మంత్రులు ఒక్కరు కూడా రాలేదు. బాధితులను ఫిషరీస్ మంత్రి కూడా పరామర్శించలేదు. బాధితుల వద్దకు మంత్రులను పంపాలని చంద్రబాబుకు తెలియదా?' అని నిలదీశారు. 'చంద్రబాబు పట్టించుకోలేదు.. హోం మంత్రి పరామర్శించలేదు. రాత్రికి రాత్రే స్పందిస్తే మత్స్యకారులు బతికేవారు. నష్ట పరిహారం కింద అరకొర సాయం చేశారు. బాధితులకు రూ.కోటి చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోయినా.. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక నెలలోపే ఆదుకుంటాం' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.