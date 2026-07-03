YSRCP: అందరినీ వెన్నుపోటు పొడిచే ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని.. వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ చంద్రబాబు వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆరోపించారు. 'పిల్లనిచ్చిన మామకు వెన్నుపోటు. భూములు ఇచ్చిన రైతులకు వెన్నుపోటు.. ఓట్లేసిన ప్రజలకు వెన్నుపోటు' అని విమర్శించారు. 'ఏ ప్రభుత్వం అధికారం వచ్చిన మొదటి నాలుగేళ్లు పాలన చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది. కానీ చంద్రబాబు పాలనకు అలా లేదు' అని తెలిపారు.
'కడప స్టీల్ ప్లాంట్కు చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేసినట్టు చూపిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన పనులకు శంకుస్థాప లు, ఉపాధి కల్పన లాంటి వాటికి చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీ చేస్తున్నారు' మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శించారు. రెండేళ్లు గడిచినా ఇంతవరకు నూతనంగా ఎలాంటి సంస్థలు.. కొత్తగా ఎలాంటి శంకుస్థాపన చేసినా దాఖలాలు లేవని తెలిపారు. 'గతంలో నేను మంత్రిగా ఉన్న శాఖకు స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం కడపలో భూమి ఇచ్చాం. 2022 డిసెంబర్ జీఓ ఇచ్చాం. అక్కడ ఉపాధి కల్పన పెరిగేలా కావలసిన మౌలిక వసతులు ఇచ్చాం. నీరు , విద్యుత్, భూమి, రోడ్లకు అనుసంధానం కోసం హామీ ఇస్తూ అన్ని సదుపాయాలకు అనుమతులు ఇచ్చాం' అని గుడివాడ అమర్నాథ్ గుర్తుచేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు జరుగుతున్న సమయంలో ఎన్నికలు రావడంతో కాస్త పనులు నిలిచిపోయాయని తెలిపారు.
'ఓ సినీ నటుడి రాజకీయ క్రీడతో కొంతమంది ఐపీఎస్ అధికారులపై అభియోగం చేశారు. ఇప్పటికీ వారికి పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. వీరు చేసిన పనులకు భయంతో పెట్టుబడిదారులు తెలంగాణ, మహారాష్ట్రకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు' అని కూటమి పాలనపై మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శలు చేశారు. 'ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు పబ్లిసిటీ పీక్గా నడిపిస్తున్నారు. శిలాఫలకాలు, ఇటుక, మట్టితో ప్రచారం చేస్తూ మళ్లీ మళ్లీ జరగాలి పెళ్లి అంటూ సాగిస్తున్నారు' అని తప్పుబట్టారు.
'మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్పై పలు విధాలుగా విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి సభలో అయినా జగన్ నామస్మరణతో చంద్రబాబు గడుపుతున్నాడు. వ్యవస్థలపై గౌరవంతో మహిళా కమిషన్ ముందు వెళ్లా. అన్ని మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని తెలిపా' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ తెలిపారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ను ఉద్దేశిస్తూ సైకోగా ప్రస్తావిస్తూ.. అతడి నాయకత్వంతో వెళ్తున్నామని విమర్శలు చేయటం సరికాదని చంద్రబాబుకు హితవు పలికారు.
బాలకృష్ణ, చింతమనేని ప్రభాకర్, చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే మాటలు ఎవరి సైకో అండతో మాట్లాడారు? అని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రశ్నించారు. మహిళలలను రోడ్డుపై కొట్టి హింసిస్తున్న మీరు ఇలాంటి మాటలు ఆడటం విడ్డూరంగా ఉందని కూటమి నాయకులపై మండిపడ్డారు. రోడ్లపై దాడులు చేసే సంస్కృతి సరికాదని చెప్పారు. 'కూటమి నాయకులు కుల ప్రస్తావనాలు తీసుకువస్తున్నారు. ఇలాంటి చేష్టలు చేస్తున్న వారు కూటమి నాయకులే సైకో అని ప్రజలకు తెలుసు' అని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తెలిపారు.