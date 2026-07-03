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అన్నీ వర్గాలకు వెన్నుపోటు.. వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ చంద్రబాబు: గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌

Gudivada Amarnath: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం సగం కాలం పూర్తి చేసుకుందని.. అన్ని వర్గాలను చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచాడని వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్‌ నాయకులు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ చంద్రబాబు అని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 03, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:38 PM IST
అన్నీ వర్గాలకు వెన్నుపోటు.. వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ చంద్రబాబు: గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌
Image Credit: Gudivada AmarnathSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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