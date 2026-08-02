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YSRCP: అబద్దాల్లో చంద్రబాబుకు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ ఇవ్వాలి: గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌

Gudivada Amarnath Fire On Chandrababu: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ క్రెడిట్ రచ్చ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో అబద్దాల్లో చంద్రబాబుకు గిన్నీస్ రికార్డుల్లో చోటు ఇవ్వాలని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ కట్టింది వైఎస్ జగన్ అని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 02, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:00 PM IST
YSRCP: అబద్దాల్లో చంద్రబాబుకు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ ఇవ్వాలి: గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌
Image Credit: Gudivada Amarnath

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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