/Heavy Rain Alert To AP: ఏపీలో ఓవైపు పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం.. మరోవైపు ఎండలు..

IMD Big Alert to Andhra Pradesh: ఏపీలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆమదాల వలస, బూర్జ, హిరమండలం, కంచిలి, నందిగం, పాతపట్నం, సోంపేట మండలాల్లో ఎండ తీవ్రత, వడగాలుల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది.
అటు విజయనగరంలోని బాడంగి, దత్తిరాజేరు, గంట్యాడ, బొబ్బిలి, బొండపల్లి, సంతకవిటి, తెర్లాం, వంగర, మన్యం జిల్లాలోని బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, గుమ్మ లక్ష్మీపురం, మెరకముడిదాం, రామభద్రాపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, కురుపాం, పాచిపెంట,పాలకొండ,సాలూరు, సీతంపేట, వీరఘట్టం మండలాలలో ఎండ తీవ్రత ఉండనున్నట్లు సూచించింది.
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రత, వడగాలులు, ఉక్కపోత పట్ల ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సూచించారు. ఆదివారం మార్కాపురం జిల్లా కంభంలో 43.3డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అలాగే 28 జిల్లాలకు గాను 14 జిల్లాల పరిధిలోని 65 మండలాల్లో 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఈ రోజు విజయనగరం, మన్యం, ఎన్టీఆర్, శ్రీకాకుళం, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, మార్కాపురం, ప్రకాశం, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఎండ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండి 42-44 డిగ్రీల వరకు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నయని తెలిపారు. రేపు 28 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని సూచించారు. మరోవైపు విదర్భ పరిసర ప్రాంతాలపై ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం నుండి కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ ఎండీ తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో కర్నూలు, అనంతపురం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
Also Read: Heavy Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.