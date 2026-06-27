Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /APలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

APలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

Andhra Pradesh Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. దక్షిణ కోస్తాకు వాతవరణ శాఖ భారీ వర్షసూచన చేసింది. వచ్చే 24 గంటల్లో ఏలూరు, కృష్ణ, ఎన్టీఆర్,ప్రకాశం, బాపట్ల, పల్నాడు,జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:30 AM IST
APలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
APలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..
ap rains1 min ago
2
Hyderabad Rains4 min ago
3
us attacks iran today15 min ago
4
gold reserves25 min ago
5
Lakshmana phalam cultivation58 min ago