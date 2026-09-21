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దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. నేడు పిడుగులతో వానలు..

Bay Of Bengal Low Pressure: బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఇవాళ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని  పోలవరం, కడప, అల్లూరి సీతారామరాజు, నంద్యాల, జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:36 AM IST
దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. నేడు పిడుగులతో వానలు..
Image Credit: Vayu Gundam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. నేడు పిడుగులతో వానలు..
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