/దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. నేడు పిడుగులతో వానలు..

Rains in AP: అల్ప పీడనం వాయుగుండంగా మారిన నేపథ్యంలో ఉత్తరాంద్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలి తూర్పు మధ్య బంగాళ ఖాతం ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ క్రమంగా బలపడుతోందని తెలిపారు.
మంగళవారం నాటికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళ ఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో లోతట్లు ప్రాంతాల ప్రజలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
సముద్రంలో తీవ్ర అల్లకల్లోలం..
మరోవైపు సముద్రం తీవ్ర అల్ల కల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున మత్సకారులు వేటకు వెళ్ళరాదని హెచ్చరించారు. వేటకు వెళ్ళిన మత్సకారులు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. బుధవారం వాయువ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిస్సా ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య దానిని ఆనుకొని ఉన్న వాయువ్య బంగాళ ఖాతంలో కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అండమాన్ తీరంలో అల్ప పీడనం..
అండమాన్ తీరానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి బంగళా ఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం ఈరోజు వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందనుంది. ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలి తూర్పు మధ్య బంగళా ఖాతం ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం అయితే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కూడా కదులుతూ క్రమంగా బలపడనుంది. తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు సముద్ర స్నానానికి వెళ్లవద్దని సూచనలు చేసింది. మరోవైపు కరెంట్ స్తంభాలు, హోర్డింగులు, చెట్ల కింద నిల్చోరాదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.