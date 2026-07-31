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Bhogapuram Airport: ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు భారీస్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు

High Security To PM Modi Tour For Bhogapuram Airport Opening Ceremony: ప్రధానమంత్రి ఏపీ పర్యటన సందర్భంగా భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా విశాఖకు రానున్న ప్రధాని పర్యటనకు దాదాపు ఏడు వేల మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బందిని వినియోగిస్తున్నారు. ప్రధాని పర్యటన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:56 PM IST
Bhogapuram Airport: ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు భారీస్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు
Image Credit: Bhogapuram Airport Opening (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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