Gajuwaka: గాజువాకలో అర్ధరాత్రి ఊహించని విషాదం.. ఆగివున్న లారీని ఢీకొట్టిన RTC బస్సు, ముగ్గురు స్పాట్‌ డెడ్! పలువురికి తీవ్రగాయాలు..

Horrific Road Accident in Gajuwaka Today: గాజువాకలో ఈరోజు అర్ధరాత్రి ఒక ఊహించని ప్రమాదం జరిగింది. విజయవాడ నుండి విశాఖపట్నం వస్తున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అల్ట్రా డీలక్స్ బస్సు, రోడ్డుపై ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ భయంకరమైన ఘటనలో బస్సులో ఉన్న ముగ్గురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ప్రమాదంతో ప్రయాణికులు అందరూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 31, 2026, 07:13 AM IST|Updated: May 31, 2026, 07:25 AM IST
రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

